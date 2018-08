El padre de Fernando Pastorizzo, el joven que fue asesinado en diciembre del 2017 por su ex novia Nahir Galarza, usó la visibilidad que le dio el crimen de su hijo para postularse para un reality de baile italiano. El encargado de difundir el video fue el exrepresentante de Galarza, Jorge Zonzini.

El asesinato del joven fue uno de los crímenes más resonantes del país en los últimos años. Luego de un breve juicio la acusada fue declarada culpable y obtuvo una condena histórica convirtiéndose en la mujer más joven en la historia del país en ser condenada a cadena perpetua.

Este miércoles se conoció un video de Gustavo Pastorizzo en el que utilizó el nombre de su hijo para postularse a un programa de TV de Italia en el que se realizan concursos de baile.

Ahí lo tenés al PELOTUDO!

Padre de Fernando vendiendo la sangre y la muerte de su hijo a un Reality Show. Pobre la gente que se sumó a las marchas convocadas por él. "Baila Italia" de la RAI italiana

"Mi fama, mi baile y mi alegria argentina" (sic)

“Soy una persona que a causa de esa problemática que tuve en mi vida me he convertido en muy famoso. He estado en programas muy importantes aquí en Argentina como el de Mirtha Legrand, que lleva 50 años ininterrumpidos al aire”, explica el hombre en el video.

“Espero llevar mi ritmo y alegría argentina y todo lo que sé hacer acá a ese programa”, agrega el padre de Facundo en la secuencia que está compuesta de varios planos.