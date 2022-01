Los centros de testeos a lo largo y ancho del país colapsan frente a la demanda de hisopados, y más de la mitad de los testeados dan positivo de covid-19. Ayer, Argentina rompió su propio récord por segundo día consecutivo con una impresionate cifra: registraron 95.159 contagios y 52 fallecidos.

Estas cifras reportadas por el Ministerio de Salud se dan con una altísima positividad de los testeos. Ayer se notificaron 170.639 hisopados -la segunda cantidad más alta en toda la pandemia-, y el 55% de estas pruebas se hicieron a personas que tenían el virus, quintuplicando el 10% recomendado por la Organización mundial de la Salud. Es decir, que debería aumentar exponencialmente los hisopados para detectar más contagiados. El martes se habían reportado 81.210 casos y la positividad había llegado llegó al 52,44. A este ritmo, no sería extraño que hoy el reporte supere los 100 mil casos.

Más de un tercio de los casos se detectaron en la provincia de Buenos Aires, que por primera vez reportó casi 35 mil infectados. También batieron sus marcas históricas Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.

Para dar respuesta a la demanda de pruebas para detectar el covid la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó finalmente el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2, de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, de venta exclusiva en farmacias.

El resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el test, informó el Ministerio de Salud en un comunicado.

Los productos aprobados son Panbio Covid-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (covid-19 Ag), y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing, que son de "orientación diagnóstica" y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes.

La decisión se tomó en base a la documentación presentada y a partir del consenso surgido en las reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y de la solicitud del sector privado de poder sumar herramientas de autocuidado en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Los test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2 (covid-19) podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones "siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados", se informó.

La Anmat aclaró que estas pruebas "proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo".

En el comunicado se explicó que en estos autotest la muestra se realiza "a nivel nasal o bien por saliva", según lo especifique el fabricante, a diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo.

Por eso se reforzó que la muestra se debe tomar "en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos".

También se aclaró que un resultado negativo de estas pruebas no descarta la infección ya que "si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test".

Hay que reportar el resultado al instante

"Para tener un seguimiento, los resultados deberán ser reportados de forma inmediata (en base al código de barra de cada empaque) una vez realizado el test, y se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test", precisó la cartera de Salud.

Los datos reportados se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas.

Por otro lado, los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de covid-19, mientras que los negativos serán clasificados como "negativo, sin clasificar".

Por último, los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.

Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

Se sabe que se venderán en farmacias, aunque aún no está claro cuándo estarán disponibles, ya que tras esta decisión comenzará la importación.



CÓMO SE HACE

Introducir el hisopo en cada orificio de las fosas nasales y luego moverlo de izquierda a derecha. colocar el utensilio en la probeta del suero y este líquido en una placa. Esperar un tiempo y si salen las dos rayas, es positivo.

>> En San Luis la mayoría es Ómicron

El Comité de Crisis de San Luis informó que el 85 por ciento de los casos positivos detectados de coronavirus en la provincia corresponden a la variante Ómicron, mientras que el 15 por ciento restante son de la cepa Delta. Así lo indicó el organismo en su reporte diario, tras un tamizaje que realizó el laboratorio Dalmiro Pérez Laborda en el que se determinó que la cepa Ómicron es la predominante en la provincia, con 916 casos registrados el martes.

Según precisaron, los resultados correspondientes a la semana epidemiológica Nº 52 de 2021, que "serán enviados al Instituto Malbrán de la Ciudad de Buenos Aires para su confirmación por secuencia genómica".

En el mismo parte diario se comunicó el fallecimiento de una persona víctima de la enfermedad; mientras que la Unidad de Cuidados Intensivos permanecen internadas 4 personas, dos de ellas en estado crítico. Desde el Ministerio de Salud pidieron a la población mantener los cuidados esenciales de prevención.