Continúa la investigación por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Ahora la defensa de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, analiza pedir que la declaren inimputable en la causa. El defensor oficial, Gustavo Kollman, pidió un informe socioambiental sobre la joven luego de que su expareja planteara en declaración testimonial que sufre un retraso madurativo.

Kollman lo definió el miércoles por la tarde tras recibir a Leonardo Uliarte, el padre de Brenda, quien se acercó a los tribunales de Comodoro Py para conocer la causa. Su hija, de 23 años, está detenida, acusada de participar del intento de atentado contra la Vicepresidenta.

Su padre viene intentando despegarla del caso: días atrás, en una entrevista con Telenoche, Leonardo aseguró que Brenda fue manipulada por Sabag Montiel: “La manipuló de tal manera que no tiene noción de lo que le está pasando en este momento”.

En las últimas horas trascendieron nuevas imágenes que comprometen a Uliarte: en un video captado por las cámaras de TN se pueden ver los copos de azúcar que vendía cerca de la casa de la Vicepresidenta unos días antes del ataque, por lo que en la Justicia sospechan que estuvo haciendo inteligencia.

En las imágenes se puede ver a Brenda circular con los copos de azúcar por Juncal y Uruguay el sábado 27 de agosto, en la fecha de los incidentes entre los manifestantes que apoyaban a Cristina Kirchner y la Policía de la Ciudad.

En Tribunales se aguarda el resultado de una pericia a una bolsa blanca que Uliarte llevaba consigo la noche del atentado y después dejó en la casa de su exnovio (Lucas, el que declaró en testimonial que cree que la chica tiene un retraso madurativo), adonde fue a pasar la noche.

La prueba fue enviada a peritar para determinar la posible presencia de restos de pólvora, algo que podría indicar que allí se guardó la pistola Bersa que usó Sabag Montiel para gatillar a escasos centímetros del rostro de la Vicepresidenta

Según la imputación contra Sabag y Uliarte para cometer el hecho hubo “planificación previa y acuerdo de partes” entre ambos, además de transporte de arma de fuego sin autorización y acopio de municiones.

“Brenda no tuvo nada que ver y yo tampoco”, se limitó a decir esta semana Sabag Montiel en una ampliación de indagatoria en la que se negó a declarar. A su turno, Uliarte había dicho que no participó del intento de homicidio ni con su planificación, que solo fue hasta la casa de la Vicepresidenta a acompañar a su novio y que lo que él hizo le pareció aberrante: no quiso responder preguntas ni del tribunal ni de la fiscalía, y solo le contestó a su defensor oficial, Gustavo Kollman.