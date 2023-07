La aplicación de mensajería WhatsApp, perteneciente a la empresa estadounidense Meta de Mark Zuckerberg, volvió a funcionar luego de permanecer unos 50 minutos sin servicio y de que miles de usuarios reportaran su caída.



La falla comenzó a las 17 y fue detectada en varias partes del mundo, pero se desconoce el alcance ya que hasta el momento la empresa no realizó ninguna explicación oficial sobre la caída del servicio, por lo que se desconocen las causas que originaron este problema.



La página downdetector.com.ar, desde las 17 de este jueves, y hasta las 17.50 registró 9.988 reportes de usuarios que denunciaron la caída.



Rápidamente el hashtag #Whatsapp se transformó en una de las tendencias de Twitter en Argentina, donde la gente empezó a compartir sus quejas por la caída del servicio y bromas acerca del problema.



Y no faltan las dosis y posteos de humor como "Fantástico... Sin WhatsApp y mañana día del amigo... Que levante porque sino hay que llamarlos uno por uno", "El fin del mundo llegó, busquen alimento, mujeres y un buen refugio" o "Ayy no se qué hacer!! se cayó WhatsApp.. hay gente extraña en mi casa.. ah no.. pará.. dicen que son mi mujer y mi hijo".