El tribunal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa rechazó hoy el pedido de nulidad realizado por la defensa de los ocho rugbiers imputados por el homicidio, al considerar que no se vulneró el debido proceso durante la detención de los acusados, por lo que el juicio continuará y no será suspendido.



Tras un breve receso, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, María Claudia Castro, informó que se trata de una decisión unánime y explicó que más allá de que está permitido que se planteen nulidades en cualquier momento del proceso, "ello no implica que puedan ser reeditadas ante los resultados adversos sin que se incorporen nuevos elementos".



De esta manera, los magistrados no hicieron lugar a los argumentos que el defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, realizó en base a lo que considera violaciones de garantías del debido proceso cometidas en el inicio de la instrucción de la causa, a cargo de la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni.



"No hay condena que pueda ser válida si el proceso no sigue los procesos de la constitución", expresó Tomei, quien agregó que, a su criterio, los acusados "ya fueron condenados" y que desde el momento en el que fueron detenidos "se les negó la posibilidad de defenderse".



Por último, Tomei recriminó la "imputación colectiva" y que la fiscal Zamboni haya hecho "10 audiencias en 25 minutos" al indagarlos antes de que él asumiera las defensas.



Tomei ya había presentado el pedido de nulidad durante la instrucción de la causa, luego ante el Cámara de Apelaciones de Dolores y más adelante el Tribunal de Casación y en todas las instancias el planteo fue rechazado.