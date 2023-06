Los más de 2,2 millones de turistas nacionales e internacionales que recorrieron el país durante este fin de semana extralargo gastaron $ 106.197 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, precisó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Frente al mismo fin de semana del año pasado, el gasto total se redujo 2,9%, medido a precios constantes, es decir, descontando el factor inflación, remarcó CAME en un comunicado.



Los turistas desembolsaron, en promedio, $ 13.894 diarios.



En tanto, el programa PreViaje movilizó 140.000 turistas y generó $ 10.070 millones en gastos durante el fin de semana largo que combinó los feriados por la conmemoración del paso a la inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y del Gral. Manuel Belgrano.



En lo que va del año, ya van seis fines de semana largos donde viajaron 11 millones de personas y gastaron $ 409.000 millones, resaltó CAME.



El feriado de Carnaval de febrero último registró el mayor impacto económico, con $ 106.704 millones, seguido por el reciente de junio, con $ 103.073 millones; Semana Santa, $ 95.957 millones; 25 de Mayo, $ 47.433 millones; 1º de Mayo, $ 29.109 millones; y Día de la Memoria, $ 26.467 millones.