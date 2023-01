La utilización de la capacidad instalada de la industria aumentó durante noviembre hasta el 68,9 % en relación al 68,4% de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el uso de máquinas y herramientas en el sector fabril durante noviembre estuvo por sobre el 66,7% del registrado en octubre, informó el organismo.



Estas variaciones tuvieron correlato con el nivel de actividad industrial, el cual creció durante noviembre 1,4% respecto a igual mes del año pasado, y 0,8% en relación a octubre.



Ante una utilización promedio del 68,9% en la capacidad instalada durante noviembre los bloques sectoriales que presentaron niveles superiores al nivel general fueron industrias metálicas básicas con el 86,8%, productos minerales no metálicos, 80,7%; refinación del petróleo, 79%; sustancias y productos químicos, 74,4%; y papel y cartón, 73,4%.



Los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos alimenticios y bebidas con el 68,2%; industria automotriz, 66,2%; tabaco, 65,7%, edición e impresión, 59,2%; caucho y plástico, 56,6%; textiles, 56,3%; y metalmecánica 54,3%.



En noviembre, 10 de los 16 rubros de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.



En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos de 8,6% en "Prendas de vestir, cuero y calzado"; 5,6% en "Industrias metálicas básicas"; 7,3% en "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes"; 9,4% en "Otros equipos, aparatos e instrumentos"; 6,9% en "Productos de metal"



También se anotaron subas interanuales del 0,8% en "Alimentos y bebidas"; 3 % en "Productos minerales no metálicos"; 4,7% en "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear"; 0,9% en "Sustancias y productos químicos"; y 7,4% en "Productos de tabaco".



Por su parte, se observaron caídas de 6,4% en "Madera, papel, edición e impresión"; 4,2% en "Maquinaria y equipo"; 3,6% en "Productos de caucho y plástico"; 4,6% en "Productos textiles"; 1,5% en "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras"; y 1,4% en "Otro equipo de transporte".



El Indec también consultó a los empresarios acerca de cómo esperan que evolucione la demanda interna hasta febrero inclusive y el 26,7% de los encuestados estimó que disminuirá contra un 25,5% que previó un aumento, mientras que el restante 47,8% no anticipó modificaciones.



En cuanto a las exportaciones, el 19% de los consultados estimó que se incrementarán, contra un 18,2% que anticiparon una merma, mientras que el restante 62,8% no vislumbró mayores cambios.



En cuanto al sector de la construcción, entre los que se dedican mayormente a la obra privada, el 21,3% estimó que que disminuirá hasta febrero, contra un 8,7% que previó una suba, mientras que el restante 70% consideró que no habrá mayores cambios.



En tanto, entre los que se dedican a la obra pública, el 30,3% anticipó una retracción, contra un 23,6% que consideró que aumentará la actividad, y un 46,1% que no prevé mayores variantes.



La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, destacó "el descenso del desempleo, la baja de la inflación y el récord de las exportaciones", como logros alcanzados por la gestión económica en 2022.



"No hubo ajuste, creció el empleo y vamos en 2023 por el objetivo de bajar la inflación y de subir los salarios", señaló Cerruti durante una conferencia de prensa celebrada hoy en la Casa Rosada.