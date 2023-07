El candidato a intendente del oficialista Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Daniel Passerini, ganó este domingo las elecciones municipales en la capital provincial y sucederá a Martín Llaryora al frente del Palacio 6 de Julio, en el período 2023-2027.

Sin ningún dato oficial y rodeado de dirigentes nacionales de su espacio político, el postulante de JxC, Rodrigo de Loredo, reconoció la derrota, a las 21.15, en base a las mesas testigo que manejaba su coalición.

“Nos tocó festejar en otras oportunidades. Aún no hay ningún número, pero tenemos nuestro centro de cómputos y mesas testigo y tienen un nivel de avance que nos permite reconocer que la diferencia está del otro lado", admitió el dirigente radical.

“Queríamos hacerlo oportunamente. Me parece que los cordobeses se merecen claridad en el momento en que emiten su voto", añadió.

La participación fue la más baja desde el retorno de la democracia en 1983. De acuerdo a lo informado por el presidente de la Junta Electoral Municipal, Alejandro Moyano, concurrieron a las urnas 656.065 habitantes, de un total de 1.131.148 habilitados para sufragar, lo que representa un 58 por ciento del padrón.

Esa cifra es un 15,4 por ciento más baja que en los comicios municipales de 2019 y un 10,3 por ciento por debajo que la de las recientes elecciones provinciales, celebradas el 25 de junio.

El dato de la bajísima participación puso en el centro del debate una polémica solicitada que la Junta Electoral Municipal difundió en el diario La Voz, en la que se señalaba que el voto es obligatorio, pero que no habría multas para quienes no concurrieran a las urnas.

“Nadie nos pidió que la publiquemos y no creo que se haya desalentado el voto. No incitamos a no sufragar. Sólo dimos respuesta a un requerimiento periodístico”, dijo Moyano a Cadena 3.

Once candidatos buscaban suceder al actual intendente, el peronista Martín Llaryora, quien resultó electo como gobernador en los comicios provinciales del 25 de junio.

Apenas 10 minutos después del cierre de los comicios, el presidente de la Junta Electoral Municipal, Alejandro Moyano, había revelado a Cadena 3 que los primeros datos oficiales serían publicados cuando hubiera un “30 por ciento de los votos escrutados”.

Al ser consultado acerca de por qué no informarán a medida que vayan llegando las mesas escrutadas, Moyano respondió: "Queremos tener números parejos de toda la ciudad, de todas las seccionales".

Estos comicios en la capital cordobesa concitaron la atención nacional y eso se evidenció en la decisión de ambos precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, de viajar a la ciudad mediterránea para acompañar a De Loredo.

Además, arribaron a Córdoba el compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, el radical Gerardo Morales; el candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el postulante a jefe de Gobierno porteño y líder del espacio Evolución, Martín Lousteau.

En diálogo con Cadena 3, el candidato a viceintendente de Hacemos Unidos por Córdoba, Javier Pretto, había asegurado que los primeros datos de sus fiscales les anticipaban una "buena performance" en las elecciones.

"Estamos muy conformes con los resultados de las mesas testigo, que nos están dando muy bien", afirmó Pretto.

"Los primeros resultados ya nos dan esa perspectiva. Yo tengo muy buenas sensaciones. A las 21, ya va a estar el resultado definitivo", se esperanzó el expresidente del PRO de Córdoba.