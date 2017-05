El ex gobernador de Bueno Aires y ex candidato presidencial, Daniel Scioli, confirmó que su ex pareja Gisela Berger "está embarazada" y que será "papá a los 60 años". Lo dijo en medio del escándalo sobre una supuesta infidelidad, tras la difusión de chats y videos que le envió la mediática Sofía Clérici. Ante el anuncio sorpresivo, la joven modelo salió al cruce: "Está planteando la familia feliz cuando él me pidió que me hiciera un aborto".

"Cuando me entero de que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue, No. Esto es una cagada, esto es una cagada. ¿No hay algo para hacer?, refiriéndose a un aborto. Es una locura todo, no entiendo nada de lo que está pasando. Estoy completamente en shock".

"Realmente no lo puedo creer, estoy sin palabras y cada minuto que pasa, es un momento peor. Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría... quería que me haga un aborto. A-BOR-TO", afirmó Berger, en una entrevista con el sitio Ciudad Magazine.

Según la joven, que confirmó que está de tres meses y medio, ella ahora está sola. "Voy a hablar con mi familia porque en estos casi 3 meses y medio, Daniel me prohibió que hable con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Y de repente que pasa lo de Sofía Clérici, paso toda esta angustia y él no me llamó ni para preguntarme, "Gisela, ¿cómo estás?". Me pidió perdón y después nunca más. Ya no puedo hablar más, perdón. Un beso y gracias".

"No hubo una tercera en discordia", dijo Scioli en el inicio de una entrevista con el periodista Jorge Rial, en el canal de noticias A24. Era la primera vez que rompía el silencio sobre la ruidosa ruptura con su pareja, la joven modelo de 28 años, con quien tenía una relación sentimental desde el año pasado.

"Estamos pasando un desafío hermoso. Yo tuve muchos desafíos en la vida, algunos muy complicados, como el accidente y otras adversidades. En este momento Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé y esto nos da una emoción muy fuerte y también miedos. Tengo 60 años y estoy con la felicidad de un nuevo nieto", afirmó.

Scioli tiene 60 años, una hija, Lorena, de 39 años, quien ya le dio dos nietos -Camila y Felipe-, y uno en camino. A ella la reconoció cuando tenía 15 años. Mientras tanto, Berger tiene 28 años, sin hijos, y es una modelo de bajo perfil. La relación entre ambos había comenzado de manera accidentada: se conoció el vínculo el año pasado por una cámara oculta mientras ambos estaban en un viaje de placer. Nunca quedó claro si eran pareja mientras, en medio de la campaña presidencial, Scioli se mostraba como un matrimonio sólido con Karina Rabolini.

"A los 60 años vuelvo a ser padre y ahora tengo otro motivo más para luchar. Ahora, con más fe, esperanza y optimismo que nunca", aseguró el ex candidato presidencial, que evitó dar precisiones sobre el tiempo de gestación o el sexo del bebe. "Hay que esperar un poco de tiempo. Lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente", manifestó.

El escándalo



La ruptura escandalosa del ex gobernador bonaerense comenzó el lunes pasado cuando Berger reveló en su cuenta de Twitter que Daniel Scioli le era infiel con la mediática Sofía Clérici. Junto a esos mensajes, Berger agregó capturas de los chats de contenido sexual que descubrió entre el ex candidato a presidente y Clérici. En ese intercambio de mensajes habían fotos y dos videos de ella desnuda.

"Me di cuenta de una traición de Daniel. Vi fotos y videos. Todo. Mensajes, fecha, dirección. ¡Todo!", le había dicho Gisela Berger a Clarín en las últimas horas.

"Espero que se vaya superando un malentendido, un desencuentro, como es la situación esta con Sofía. Sé que a ella le dolió, a Gisela, que es una chica de familia, del interior, que tiene su sensibilidad y particularmente en este estado. Los dos estamos con emoción", afirmó. Al ser consultado por el periodista Jorge Rial si estaba separado, la respuesta no fue contundente: "Cuando uno tiene un hijo por venir, uno tiene que pensar fundamentalmente en eso. Hacer las cosas lo mejor posible. Mi madurez y la diferencia de edad tiene que servir para llevar las cosas adelante".