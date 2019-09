Flexibles y creativos. Esto pidió Sica que sean los empresarios para que puedan cumplir con el plus salarial. No puso cifras al monto.



Después de la queja generalizada de los empresarios, especialmente los nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), el anuncio del Gobierno de la entrega de un bono o plus salarial para los trabajadores privados parece que entró un un stand by, compás de espera o parate.



Al menos, ya se avisora una flexibilización de la medida porque los empresarios dicen que no tienen margen para afrontar el gasto que implica un plus salarial como el que será otorgado a los empleados estatales.



Ayer, el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, aseguró que la posibilidad de otorgar un bono a trabajadores del sector privado "será tratado" con las "cámaras empresariales y sindicatos" y remarcó que el gobierno tiene la "voluntad" de que se aplique porque, dijo, "tenemos que cubrir una necesidad".



Sica señaló, en diálogo con radio Continental, que durante la semana mantuvo junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, "una reunión con la CGT" para analizar la situación y la entrega "de una tarjeta alimentaria" y explicó que en ese marco "se planteó la necesidad de una compensación como hizo el Gobierno nacional con los trabajadores del Estado". Al respecto, manifestó que el tema "será tratado luego de la difusión de los nuevos índices del Indec con cámaras empresariales y sindicatos".



Horas después de sus declaraciones, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en agosto el índice de precios al consumidor fue del 4 por ciento, con lo cual la inflación minorista en lo que va del año ascendió a 30% y en los últimos 12 meses acumuló un alza de 54,5%.



El ministro había subrayado que ante la creación del bono, las autoridades deben ser muy "creativas y flexibles para su implementación".



Sica dijo que "no hay que pensar en un monto estimado" al ser consultado sobre si ese plus será de 5.000 pesos y explicó que ese valor "fue una referencia en base a lo que se asignó a empleados públicos". "Nosotros tenemos la voluntad, sabemos que tenemos que cubrir una necesidad producto del impacto que ha tenido esta elección (por las primarias), y que hay que buscar algo que compense a las empresas y no las ahogue", aclaró. En ese sentido, señaló que "tenemos toda la semana que viene para poder discutir, trabajar y poder buscar un consenso" en un "marco de responsabilidad que todos los actores políticos y sociales tenemos que poner en este contexto". Sica abogó por "cuanto más voluntad política, más razonabilidad" y resaltó que "la CGT está en un planteo también de mantener la paz social así que vamos a poder llegar a un acuerdo".