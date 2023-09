La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó esta noche que en las elecciones de octubre ganará esa coalición opositora y volvió a atacar al postulante libertario Javier Milei, calificándolo de "fraude total".



"Va a ganar Juntos por el Cambio; la gente esta consciente de que se necesita un cambio, un país ordenado, un liderazgo con personalidad y que se banque las cosas que hay que bancarse", expresó Bullrich auto elogiándose, en declaraciones en Mendoza, adonde fue para acompañar al gobernador electo Alfredo Cornejo.



Consultada por la prensa, la exministra macrista y de la Alianza aprovechó para atacar a Milei, a quien acusó de "recaudar dinero con (el sindicalista gastronómico Luis) Barrionuevo", en referencia a la reunión sindical organizada por el veterano gremialista en Parque Norte, a la que asistió el jefe de La Libertad Avanza.



"Está prohibido recaudar dinero con un sindicato, y lo pone de Secretario de Trabajo a Barrionuevo", añadió en alusión a las versiones acerca de que el sindicalista menemista gestor del Pacto de Olivos podría designar al titular de esa área y de otros espacios gubernamentales relacionados con el gremialismo en caso de que Milei sea elegido presidente.



Bullrich se preguntó "¿eso es renovación?", e inmediatamente se respondió: "Es un fraude total".



"Hubo 7 millones de personas que votaron contra la 'casta' y la 'casta' está adentro" de las filas de Milei, afirmó la exdirigente de la Juventud Peronista, quien advirtió que "los jóvenes tienen que estar defraudados por este personaje como por el personaje más representativo del sindicalismo que no queremos".



Acerca de la apelación a un gobierno de unidad nacional efectuada nuevamente hoy por el candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, en la reunión con los gobernadores del Norte Grande, incluidos los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), Bullrich criticó la actitud del ministro de Economía.



"Hablé con Morales y Valdés y me dijeron que ellos fueron a un acto institucional; mañana me reúno en Jujuy con Morales, no se pueden usar actos institucionales para un acto político; fue una traición clarita de Massa", dijo.