El diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner pidió ayer acceso a la información sobre su persona en la investigación por espionaje ilegal en la que está detenido el expolicía Ariel Zanchetta, tras tomar conocimiento de que habría sido víctima de "acciones de inteligencia prohibida" y poder así ejercer el rol de querellante en el caso.

Lo hizo a través de un escrito presentado de manera electrónica ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y firmado por él y dos abogados, Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal, según el texto al que tuvo acceso la agencia oficial de noticias Télam.

"Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibidas contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado", refirió en el texto.

La petición se basa en "la vasta doctrina sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales", agregó en el escrito recibido en los tribunales federales de Retiro, en ciudad de Buenos Aires.

Martínez De Giorgi encomendó un análisis sobre el contenido de "carpetas" con información sobre víctimas de espionaje, halladas en dispositivos del detenido Zanchetta, para determinar cómo aparece cada una de las personas que pide ser querellante en el caso, antes de resolver sobre esos planteos.

Además de Máximo Kirchner, en los últimos días solicitaron asumir ese rol el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro; los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei; el diputado Rodolfo Tailhade; el senador Martín Doñate y el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici, entre otros.

El magistrado ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial, que depende de la Corte Suprema, que revise lo secuestrado.