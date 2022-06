Esteban Bullrich reclamó superar la grieta “que está destruyendo la sociedad” e insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos. “Si los políticos nos insultamos y agredimos, “¿cómo pretendemos vivir en una sociedad en paz?”, cuestionó.

El exsenador nacional, que tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y renunció a su banca en diciembre, rechazó la violencia del discurso político actual. “Dejemos de jugar a no ponernos de acuerdo, superemos la grieta que está destruyéndonos como sociedad y como país”, exigió en una entrevista concedida a Viviana Canosa en A24.

“¿Por qué nos gritamos cuando podemos hablar? ¿Por qué nos agredimos cuando podemos convivir en paz?”, planteó. “No somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en el clima social”, interpeló a la dirigencia política.

Y amplió: “Si nos odiamos los dirigentes, ¿Cómo pretendemos vivir en una sociedad feliz?, si los políticos nos insultamos y agredimos, ¿Cómo pretendemos vivir en una sociedad en paz?”, dijo.

Bullrich sostuvo, sobre los dirigentes políticos: “No somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en el clima social si nos odiamos”. “¿Cómo pretendemos vivir en una sociedad feliz, si la política fracasa, si los políticos nos insultamos y agredimos? ¿Como pretendemos vivir en una sociedad en paz? No es por ahí", afirmó.

“Si pudiéramos medir la energía que perdemos por la grieta, hacemos cien Vaca Muerta”, planteó.

No obstante, el ex Ministro de Educación opinó que solo debería haber una “única división entre los argentinos”. “Los que queremos hacer contra los que quieren impedir y abusar del poder, los que quieren laburar contra los que quieren rapiñar el Estado”.

Su estado de salud

“Lo importante es aprovechar al máximo las oportunidades que se te presentan”, sostuvo Bullrich al ser consultado sobre cuál creía que era el plan de Dios para con él. “Creo que Dios nos pide, como dicen en inglés ‘si la vida te da limones, hacé limonada’", indicó.

Y agregó: "Siempre con actitud positiva, y sabiendo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar con los talentos que dio".

Bullrich, recordó, además, cómo descubrió la enfermedad. “El primer síntoma de que algo no estaba bien fue en un Zoom con mis colegas del gabinete de la Ciudad. En un momento se me patinó la voz como si estuviera borracho, pero no siguió”, contó.

Si bien ese síntoma “poco a poco fue haciéndose más constante”, Bullrich señaló que inicialmente le restó importancia porque los médicos le aseguraban que se trataba de estrés. Sin embargo, todo cambió cuando una médica en Estados Unidos le diagnosticó la enfermedad.

“La primera reacción fue sorpresa e incomprensión, después aparece el enojo de ´¿por qué a mí?’ Y,si tenés suerte, la superás encontrando un sentido a lo que enfrentas, un para qué, y entonces todo es más fácil”, expresó.

El ex Legislador rememoró cómo conoció el diagnóstico de que tenía ELA y mencionó cómo lleva adelante el tratamiento. Rechazó la visión que indica que uno debe aceptar lo le sucede porque “suena a resignación”, y planteó que lo que toca se debe “enfrentar con optimismo y pasión”. “Es amar lo que haces, es escuchar a tu corazón, nunca resignarse, resignarse es perder la oportunidad de vivir”, dijo.

“Yo vivo creyendo que voy a sanar, si no lo hiciera nunca lo voy a lograr. Es abrazar tu cruz sabiendo que hay vida después del ELA y es amar tu cruz por eso”, reflexionó. Y profundizó: “Mi apostolado hoy es sembrar paz, algún día brotará y ahí vamos a poder solucionar todos nuestros problemas”.

También destacó que “el amor” que recibe por parte de las personas que no conoce, que lo saludan, o que incluso le escriben para desearle “suerte” o darle “fuerzas”. “Hay mucho amor que me abraza, fortalece y contiene. El amor es la emoción más presente en mi vida hoy”.

Bullrich señaló, de este modo, que la felicidad se encuentra en “en los pequeños gestos”: “Hay que disfrutar la vida entendiendo que la vida es hoy, y que nosotros podemos hacer feliz a otro acariciando a la persona que amamos, dando un beso a nuestros padres o abrazando a un amigo”. Y destacó: “Todavía me queda mucho por hacer”.

