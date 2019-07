El informe final de la Bicameral investigadora del hundimiento del submarino ARA San Juan, revelado este jueves, señaló "responsabilidades compartidas" de los altos mandos de la Armada y endilgó al Ministerio de Defensa "un inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas" posteriores a la desaparición de la nave.

El senador y miembro de la comisión investigadora, Esteban Bullrich, exculpó a Oscar Aguad por hundimiento del submarino y apuntó directamente contra el ex jefe de la Armada por ocultar información.

"Tras el informe, hay dos posiciones. Nosotros hicimos una disidencia porque creemos que uno de los problemas fue que las autoridades navales no manejaron bien la situación y ocultaron información importante a las civiles, esa es la diferencia que tenemos con la oposición", explicó Bullrich.

Los integrantes de la Bicameral parlamentaria sostuvieron en su informe final de 170 páginas, que el origen del hundimiento fue "una avería producida el 14 de noviembre de 2017, a las 23:42 por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación" que "originó un principio de incendio en el balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3".

Ese incendio, según el reporte en el que se recabaron medio centenar de testimonios, fue el que provocó la "implosión" posterior del ARA San Juan, hallado a 900 metros de profundidad un año después de su hundimiento.

Bullrich lo describió de esta manera: "Lo que ocurrió es que hubo un incendio el 14 de noviembre de 2017 a la noche en el ARA San Juan, ese incendio se dijo controlado, pero la suposición con mayor probabilidad es que no se haya controlado. El submarino al no ir a superficie y no tener contacto con el aire, comenzó a acumular hidrógeno; esa acumulación explota e inhabilita al submarino y a la tripulación y comienza a hundirse hasta llegar a los 700 metros de profundidad donde finalmente implosiona. Eso es lo que dicen los expertos".

"Creemos que hubo un mal manejo de la crisis. Primero se subestimó el incendio –dentro del ARA San Juan– por parte de la primera línea de la Armada; y segundo, ese incendio se ocultó a las autoridades civiles", señaló en diálogo con radio La Red.

Según el senador, ese incendio fue subestimada por todos los altos mandos de la Armada. "El almirante (Marcelo) Srur era el responsable de informar al ministro de Defensa", enfatizó.

"Para nosotros Aguad no tiene responsabilidad, pero creo que se ha normalizado una cultura en todas las Fuerzas Armadas de la utilización de equipamiento que no está al máximo nivel de utilización. Hemos tenidos pilotos fallecidos por aviones que fallan. Tenemos que revisar todos los procedimientos y la cultura del 'lo atamos con alambre'", añadió Bullrich.

Bullrich explicó que el informe no es vinculante, pero pidió revisar "sin ideología" el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. "Creemos que hay un rol importante y estratégico de cuidados de activos argentinos como es el mar, pero se necesita un buen equipamiento para el control, más allá del color político".

"Yo creo que hubo una mirada muy ideológica del gobierno anterior, que llevó a que, por ejemplo, la reparación de media vida del ARA San Juan tardara nueve años en lugar de 2 y medio como en todo el mundo. El traspaso generacional de conocimiento y experiencia se interrumpió durante esos tiempos y también generó un problema en el adiestramiento de las tripulaciones de los submarinos", concluyó.