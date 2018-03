La justicia federal concedió hoy la excarcelación bajo fianza a la mujer detenida anteayer en el barrio porteño de Retiro acusada de realizar estafas aludiendo a falsos contactos con la primera dama Juliana Awada, informaron fuentes judiciales.

Así lo resolvió esta tarde el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien le fijó a la imputada María Florencia Bergamini (39) una caución real de medio millón de pesos.Fuentes judiciales informaron a Télam que el magistrado compartió la opinión del fiscal Franco Picardi, quien esta mañana se había manifestado en favor de liberar a la sospechosa ya que se la acusa de delitos 'excarcelables' como 'estafa' y 'usurpación de título'.

En su dictamen, el fiscal también valoró que la mujer tiene domicilio constituido y no existen riesgos procesales como el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.Ayer, en su declaración indagatoria, Bergamini negó haber utilizado el nombre de Awada, aclaró que estaba dispuesta a pedirle disculpas a la primera dama, si fuera necesario, y afirmó que devolvió todo el dinero a las seis 'amigas' que la denunciaron y que no buscó estafar a nadie.

'Quiero dejar en claro que no tengo ninguna relación con Juliana Awada, que no he damnificado a ninguna de esas seis amigas en común, sino por el contrario, he invitado y pagado de mi bolsillo, las veces que he podido, para disfrutar y compartir junto a ellas', dijo al declarar en la secretaria del juzgado de Canicoba Corral.

Durante la indagatoria, la acusada realizó una breve explicación en la que también aludió a ‘infinidades de calumnias e injurias' de personas que 'ni siquiera conoce' y luego se amparó en su derecho de no contestar a ninguna pregunta.En tanto, el abogado defensor Guillermo Juan Acuña Anzorena presentó a la Justicia boletas de depósito con los que buscó demostrar que la acusada devolvió el dinero que había cobrado y solicitó un plazo de 48 horas -que se vence mañana- para estudiar la causa antes de que Bergamini amplíe su indagatoria.

Por su parte, dos de las supuestas víctimas declararon ante el juzgado que la mujer que las engañó tiene 'problemas psiquiátricos' y que creían que lo hizo para presumir una posición económica que no tenía y retener así a su novio. Según las denuncias, esta mujer se hacía pasar como encargada de prensa de Awada, a quien aludía como 'jefa' para cometer varias estafas, entre ellas sacar 400.000 pesos en ropa de un local de la marca Jazmín Chebar en un shopping en zona norte.

En la investigación de realizaron escuchas telefónicas directas, entre ellas, una en la que le hablaba a su novio de la situación: 'La plata la tenemos que devolver', decía Bergamini.Según lo que pudieron determinar los pesquisas, la mujer sacaba ropa de dicho local exclusivo 'a prueba' durante un mes y a nombre de otras clientas, con la promesa de utilizarla y, en caso de querer quedársela, pagarla.

La sospechosa también fue acusada de haber vendido viajes a Rusia a sus ?clientas? con la promesa de estar en contacto directo con la primera dama durante el mundial de fútbol a realizarse en ese país a partir del 14 de junio próximo.Además, le atribuyeron haber organizado una cena en el restaurante 'Estilo Campo' de Puerto Madero, que pagó en su totalidad y, según dijo, 'a nombre' de la esposa del presidente Mauricio Macri.

Y en otra ocasión, en otro restaurante, la cuenta fue pagada mitad por ella y la otra mitad por las demás comensales.Por otra parte, el juez Canicoba Corral aguardaba los resultados de un peritaje a una computadora secuestrada anteanoche en el domicilio de la detenida, al que la Policía Federal Argentina (PFA) ingresó cuando el novio de Bergamini llegaba al lugar.

La investigación se inició el 12 de este mes, cuando tres mujeres denunciaron que Bergamini les había asegurado que les consiguió pasajes solventados por Presidencia de la Nación para viajar al mundial de fútbol.Estas denunciantes comenzaron a sospechar de la acusada cuando le pidieron un comprobante que acreditara esos viajes y sólo les entregó un pedido de presupuesto de la casa de venta de artículos electrónicos Garbarino.

A raíz de la denuncia, intervino personal del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA que estableció que Bergamini trabajaba como recepcionista en una empresa constructora ubicada en cercanías de la Plaza San Martín, del barrio porteño de Retiro, donde fue detenida el martes.