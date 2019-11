Peligro de ser mamá. Entre los problemas de mujeres con diabetes está el embarazo, que puede complicarse porque la glucosa alta reduce hormonas.

La esperanza de vida de las mujeres con diabetes es 8,2 años menor que la de aquellas que no padecen la enfermedad, mientras que en hombres es 7,6 años menor, afirmó María Cristina Faingold, directora de la Carrera de Médico Especialista en Endocrinología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Faingold, también jefa del Servicio de Endocrinología Unidad Asistencial César Milstein y médica de la Unidad de Diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, explicó que si bien la diabetes mellitus no presenta diferencias "sustanciales" entre hombres y mujeres en cuanto a diagnóstico, síntomas, métodos de control y tratamiento, sí hay elementos diferenciales en cuanto a pronóstico o complicaciones.



"La pubertad y la adolescencia hacen más difícil de tratar y controlar la enfermedad, como sucede en general con otras patologías crónicas en esa etapa de la vida, y a ello hay que añadirle la complejidad hormonal que presenta la mujer", apuntó la especialista.



Faingold explicó además que con la menopausia "desaparece el efecto protector de los estrógenos, igualándose el riesgo cardiovascular al de los hombres", pero alertó que en mujeres diabéticas ese riesgo es "todavía mayor". "Las mujeres con diabetes también suelen correr un riesgo más alto de sufrir un ataque al corazón y a una edad más joven que aquellas sin diabetes, por lo que la esperanza de vida es menor que en las mujeres que no tienen diabetes (8,2 años inferior), mientras que en los hombres es 7,6 años menor", afirmó.



La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la producción de insulina, una hormona producida por el páncreas que se ocupa de eliminar el azúcar de la sangre.



Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el exceso de peso, uno de los principales factores de riesgo para contraer diabetes, "viene aumentando de modo continuo" a lo largo de las cuatro ediciones de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo: 49% en 2005, 53,4% en 2009, 57,9% en 2013 y 61,6% en 2018. "Si bien la incidencia de la diabetes es menor en las mujeres que en los hombres, es importante saber que las mujeres con diabetes tipo 2, especialmente aquellas con obesidad, tienen una mayor prevalencia de cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas, como el cáncer colorrectal", destacó Javier Farías, jefe de Servicio Endocrinología y Diabetes del Sanatorio Güemes.



Otro de los problemas específicos de las mujeres con diabetes tiene que ver con el embarazo, que "puede complicarse porque los altos niveles de glucosa reducen la producción de hormonas como estrógeno, progesterona y testosterona, indispensables para la fertilidad femenina", explicó el especialista en reproducción asistida Fernando Neuspiller. "Además, los cambios hormonales pueden alterar los ciclos menstruales, generando amenorrea o menopausia precoz", agregó.



Por su parte el doctor Lucio Criado, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, detalló que las principales complicaciones de la diabetes son "macrovasculares y microvasculares". "Las primeras son las cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, el infarto y el accidente cerebrovascular (ACV), y las segundas tienen relación con la insuficiencia renal, retinopatía y neuropatía", precisó.



Consultado sobre los síntomas de la enfermedad, Augusto Lavalle Cobo, miembro del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología, explicó que en etapas iniciales "suelen ser inespecíficos, como el cansancio". Télam

Drama por la insulina



La Organización Mundial de la Salud estima que, respecto al total de las personas diabéticas en el mundo, 65 millones de personas con diabetes tipo 2 necesitan insulina, pero sólo la mitad de ellas tiene acceso al medicamento debido a su elevado precio.

Se cuatriplicó en los últimos casi 40 años

La cantidad de personas con diabetes se multiplicó por cuatro en los últimos 39 años y actualmente el número de enfermos asciende a 420 millones, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que atribuye ese aumento a factores como el sobrepeso, la escasa actividad física y el crecimiento demográfico.



"La diabetes es un gran problema de salud pública. Desde 1980, cuando comenzaron los registros, la cantidad de personas con diabetes no paró de aumentar", dijo Gojka Roglic, responsable del programa de la OMS para el control de esa dolencia en una rueda de prensa en ocasión del Día Internacional de Lucha contra la Diabetes que se celebró el 14 de noviembre.



Roglic también subrayó que pese a que la mayoría de personas diabéticas son adultas, el problema de obesidad y la mala alimentación "está provocando que esta enfermedad aparezca en grupos cada vez más jóvenes.



Aunque el aumento de la diabetes es global y se convirtió en la séptima causa de muerte, la organización destacó que el crecimiento es más acelerado en países de ingresos medios y bajos, donde la prevalencia de la enfermedad también es mayor que en los países ricos.



La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por la alta concentración sanguínea de glucosa debido a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa en energía.



Esta enfermedad puede adoptar dos formas: la diabetes tipo 1, en la que se requiere de insulina para sobrevivir; y la de tipo 2, donde esta substancia sólo es requerida en algunos casos y con el fin de evitar complicaciones como la ceguera y la insuficiencia renal.



Según los datos de la organización, el precio de la insulina puede suponer entre 15% y 20% del salario de un trabajador en países de ingresos medios y altos.