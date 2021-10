En un discurso con alto contenido político, el presidente Alberto Fernández dijo ayer que "si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar" ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su mensaje durante un acto de homenaje en el estadio bonaerense de Morón tras 11 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, Alberto calificó de "insólita" la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI. Fernández reiteró que el país no cerrará un acuerdo con el FMI que "postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados".

Pasadas las 18, Fernández dio un discurso de media hora en el que defendió el control de precios y dedicó fuertes criticas al FMI, a días de viajar a la cumbre del G-20 en Roma, donde se reunirá este fin de semana con Kristalina Georgieva, la jefa del organismo de crédito.

"Nosotros sabemos que hay una Argentina postergada que padece. Un compañero me pidió que no nos arrodillemos ante el Fondo. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", remarcó ayer Alberto, ante la presencia de 30 mil personas en el estadio.

La convocatoria se realizó a horas de la gira por Europa que hará el Presidente, que aprovechará la cumbre del Grupo de los 20 en Roma y la Conferencia por el Cambio Climático para buscar apoyo en la negociación con el FMI.

Alberto fue el único orador en el acto de ayer, que llevó el lema "Primero se crece, después se paga", en una clara alusión a la negociación del Gobierno con el FMI. Organizado por Máximo Kirchner y La Cámpora, el acto no tuvo la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asistieron los oficialistas Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y otros gobernadores. Entre ellos, el sanjuanino Sergio Uñac.

"La inflación no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros. Acá no hay un problema de emisión monetaria. ¿Saben cuál es el problema? La concentración de la producción de alimentos, la fijación de los precios en pocos operadores", dijo Fernández.

"Cuando Néstor asumió venía de la pandemia del gobierno de la Alianza, que había generado desempleo", recordó. "Digo que se parece mucho porque en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las política neoliberales. Como nosotros vimos una economía caer por las economías neoliberales que Mauricio Macri llevó adelante en Argentina", agregó el Presidente.

En un estadio repleto de militantes -con imágenes que volvieron a generar asombro sobre el incumplimiento del aforo-, el oficialismo buscó dar otra muestra de unidad en medio de la campaña electoral para elegir legisladores nacionales.

"Néstor, allá donde estés, debés tener el mejor lugar, el lugar que reciben a los que cuidan a su pueblo. Pero sabés que estás en el alma de todos y cada uno de nosotros", sostuvo Alberto, a 11 años de la muerte del expresidente.

"Cuando entregamos a manos privadas cuestiones que son del estricto resorte estatal; cuando el Estado se retira y deja que los privados actúen, los privados piensan solo en un objetivo, las ganancias, y desde el Estado pensamos en derechos en salud, educación, garantizar servicios", dijo Alberto Fernández.

Luego cruzó a los liberales: "Me encantaría que los que se llenan la boca hubieran seguido el ejemplo de (Juan Bautista) Alberdi y (Domingo Faustino) Sarmiento, quienes entendieron que no había ninguna posibilidad sin educación pública dada por el Estado".

El homenaje de Cristina en Twitter

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner recordó ayer al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento, con la publicación en Twitter de un video y el mensaje "siempre primero Argentina", acompañado de la fecha de nacimiento de su esposo. "Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950", escribió la vice en Twitter.

En el posteo, compartió un video en el que se ve al expresidente en diferentes momentos, diciendo "no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria" y "ni claudicar ni arrodillarnos".

En otro de los mensajes, Néstor Kirchner pide: "No le compren más al que aumenta, porque si le compran y aumenta se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentar y listo. Demostrémosles: aumentan no le compramos, no le compramos nada". Kirchner murió el 27 de octubre de 2010.

Cumbia, bengalas y la épica peronista

La liturgia y la épica peronista le puso su sello al acto en Morón con desborde de gente que dejó con la boca abierta a muchos por exceder al aforo permitido. Afuera del estadio el caos era total, con un tráfico que colapsó por los micros que llegaron hasta la zona. Los pasacalles se sucedían uno tras otro, marcando la procedencia de las columnas: Lomas de Zamora, Tigre, Luján, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda. Adentro, las tribunas y el campo de juego estaban cubiertas por los militantes que madrugaron y consiguieron las ubicaciones más privilegiadas. La cumbia se impuso como banda sonora en el estadio y un zepelín del municipio de Ezeiza lo sobrevolaba. Tras más de un año de pandemia, la distancia interpersonal no existió. Los más jóvenes marcaron la cancha con una lluvia de bengalas y no faltó el grito de "un médico", para atender a los desmayados por el calor y el montonera.