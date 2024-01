Mientras se lleva adelante el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el ex diputado nacional Facundo Moyano realizó una fuerte autocrítica al interior de la dirigencia de la central obrera y apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández. “Yo fui parte del desastre”, aseguró.

“Para mí, más allá de la manifestación que creo que tiene que ser pacífica y va a ser pacífica, en mi caso particular tiene que tener un sentido de profunda autocrítica, del peronismo, de la CGT, de los dirigentes, de los que nunca la van a tener, porque siempre le van a echar la culpa a otros”, dijo en declaraciones a CNN Radio.

“Si hoy en la Argentina se encuentra una situación de ser campeones del mundo en inflación, segundo año consecutivo que somos campeones del mundo en algo, en inflación lamentablemente, es por el desastre que se hizo durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández”, siguió el ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes.

Respecto de la protesta de hoy frente al Congreso Nacional, Moyano dijo: “Llegué a la conclusión de que la autocrítica la tenemos que hacer todos. Si no hay dirigentes peronistas que hagan autocrítica, acá hay uno que la hace. Este paro tendría que haber sido hace dos años”.

“Yo fui parte del desastre, yo fui diputado nacional, fui en la lista de Alberto Fernández, que antes de ser presidente decía que iba a ser el presidente que iba a terminar con la grieta, que iba a construir el Frente de Todos, que terminó siendo el ‘frente de algunos pocos’, que designaron representantes en empresas importantes y que las fundieron prácticamente a todas”, sostuvo el dirigente político tras referirse al gobierno anterior.

“Yo te puedo hablar de mi actividad en particular, con números concretos, las destruyeron”, sostuvo. Y completó: “Siendo diputado voté muchas estupideces”.

La protesta de la CGT fue decidida semanas atrás, a tan sólo 18 días de la asunción del nuevo gobierno, luego de una reunión del Comité Central Confederal en la sede histórica de la calle Azopardo, donde participaron todos los sectores gremiales. Desde las 12, diferentes organizaciones marchan hacia el Congreso de la Nación, en protesta a las modificaciones a la legislación laboral que incluyen el DNU de desregulación de la economía y el proyecto de ley ómnibus, llamado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, impulsados por el Gobierno de Javier Milei.

“Si estás con ellos, sos bueno. Pero si no estás con ellos, sos la derecha, sos la Embajada de Estados Unidos, el imperialismo. Me pasó a mí con Sergio Massa. Yo estaba en la lista de Massa y era traidor, era de la Embajada, era del Departamento de Estado. Y con esa lógica estamos donde estamos. Hacia adentro hablamos todos, criticamos todos, decimos ‘la culpa de este, la culpa del otro’, pero ¿sabes qué? La culpa es nuestra, es de todos. La culpa es mía también”, continuó.

En otro tramo de la entrevista, y en medio de un fuerte enojo, el dirigente se refirió a su decisión de abandonar su banca como diputado de la Nación, en 2021: “Yo renuncié el 11 de agosto del año 2021. Renuncié a un nuevo gobierno. Le echaron descaradamente la culpa a Martín Guzmán y se acabó el gobierno de Alberto. ¿Vos pensás que esa hipocresía por parte del gobierno no se paga? ¿Vos pensás que no se acabó esto? ¿Vos pensás que no se paga que el peronismo haya pasado a ser el partido de los trabajadores, al partido de los pobres?”.

Además, consideró que el triunfo de Milei “es el efecto” del gobierno anterior. “La causa es el desastre, el papelón institucional, el desastre económico, las peleas de ego, de vanidades, de los dirigentes políticos, entre los cuales me encuentro. Porque más allá de que haya renunciado, sigo siendo dirigente político del peronismo. Y renuncié, ¿sabés para qué? Para tener libertad para la crítica”, sostuvo.

“Hay que dar la cara a la sociedad y decir, sí, nos hacemos cargo. fuimos un desastre. Desnorhamos la historia del peronismo, porque el peronismo es trabajo, el peronismo es movilidad social ascendente, el peronismo es educación”, agregó.

“Se le puede echar la culpa a Macri, a la deuda, que la pandemia, que esto, que lo otro, la guerra fue entre Rusia y Ucrania. Dejemos de mentirnos a nosotros, dejemos de mentir a la gente. Acá hay responsables. Después vamos a tener tiempo para criticar a Milei y las leyes, su construcción a partir de la bronca, su crítica y sus contradicciones. Tenemos todo el tiempo el mundo. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una autocrítica?”, reiteró Moyano.

En tanto, el ex legislador volvió a apuntar contra los dirigentes sindicales: “Son responsables. Yo me incluyo también. La CGT no se mancha. El peronismo no se mancha. Los dirigentes tomamos malas decisiones. Los dirigentes somos egoístas. Pero las instituciones no se manchan. La CGT convoca y convoca. No por los dirigentes. Porque este paro tendría que haber sido hace unos años”.

“Esta marcha tiene que ser una marcha en reclamo de cosas que van en contra de los trabajadores, pero también una marcha para hacer una autocrítica profunda del desastre que fuimos como gobierno”, añadió.

“Me cansé de la hipocresía. Nosotros si somos peronistas tenemos que hablar del peronismo, de la movilidad social ascendente, del trabajo, de que el laburante se pueda ir de vacaciones, de que puede cambiar el auto, de que pueda tener una casa. Eso es lo que yo creo. Y que me puteen los dirigentes sindicales, y hay muchos que ya se tienen que jubilar, que me puteen, me hacen un favor. Ojalá me puteen”, finalizó.