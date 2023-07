El empresario Constancio Vigil falleció hoy tras haber viajado en un vuelo de American Airlines a la ciudad de Miami, donde tenía previsto ver un partido de Lionel Messi con el Inter Miami y tenía pactado un encuentro con Jorge Messi, padre del jugador, informaron fuentes vinculadas con la actividad aeroportuaria.



Vigil, de 86 años, había abordado el vuelo AA900 de American Airlines que despegó desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20:50 de ayer con destino a Miami y de acuerdo a las fuentes, después del desayuno, un par de horas antes de arribar a destino, Vigil se volvió a dormir y cuando fueron a despertarlo en el momento de aterrizar, a las 5:07, no respondió a los estímulos.



De inmediato se dio intervención al cuerpo médico del aeropuerto y Vigil fue trasladado al hospital Jackson Memorial de Miami, donde se constató su fallecimiento.



Vigil era nieto del fundador de Editorial Atlántida y formó parte de esa empresa familiar dedicada a la publicación de libros y revistas, siendo director ejecutivo publicaciones como El Gráfico, y era dueño de Telefé y Radio Continental



Junto a Vigil viajaba su chofer Vladimir y en las próximas horas viajaran a Miami su esposa, Liliana Pata, y Víctor González, colaborador y socio de Vigil en diferentes negocios, para organizar la repatriación de sus restos.



Vigil era un hombre muy activo todavía a sus 86 años. Semanas antes de este viaje había jugado un torneo de golf, contó su hijo Constancio a distintos medios locales.



Hace 20 años fue intervenido quirúrgicamente con un bypass y en 2022 tuvo un problema de arritmia, no obstante, se mantenía en forma entrenando y realizando diferentes actividades, entre ellas, era un entusiasta jugador de golf.



Además de haber integrado la Comisión Directiva del Buenos Aires Golf Club, fue presidente del Buenos Aires Country Club A.C. desde el año 2011 hasta julio 2020 fecha en que se radicó en la República Oriental del Uruguay.



También, durante el año 2019 fue miembro del Membership Committee de La Gorce Country Club de Miami.



Constancio Carlos Vigil nació el 22 de diciembre de 1936 y desde 1954 fue parte de Editorial Atlántida. Llevaba el mismo nombre que su abuelo, el fundador de la empresa y autor de libros infantiles. La diferencia entre él y su abuelo estaba en la C del segundo nombre, Cecilio era el de su abuelo y Carlos el suyo.



En 1963, asumió la dirección ejecutiva de varias publicaciones. Entre las más destacadas, la del semanario deportivo El Gráfico. A partir de entonces también integró al Directorio de la compañía.



En el año 1971, fue nombrado Director Ejecutivo Canal 13 de Televisión; en junio de 1994 fue nombrado por su amigo Joao Havelange "Miembro del Media Committee de la F.I.F.A." - Fédération Internationale de Football Association. Dos años más tarde, en 1996, luego de que Editorial Atlántida incrementara sustancialmente su participación en el Grupo Federal de Comunicaciones, fue designado C.E.O. de la compañía.



A fines de 1998 una sociedad integrada por los mismos accionistas de Atlántida Comunicaciones adquirió el 50% de Prime Argentina S.A., y luego de varios meses de intensas tratativas, en mayo del año 2000, el C.E.I. y Constancio C. Vigil vendieron a Telefónica Media de España todas las operaciones de ATCO vinculadas a televisión y radio: el 100% de Telefé y sus ocho estaciones del interior del país, el 50% de Azul TV y sus tres estaciones en el interior del país, y el 100% de Radio Continental.