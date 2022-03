El presidente Alberto Fernández defendió hoy el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que era debatido esta tarde en el Senado, al señalar que no implica "ajustes" y afirmó que, con su aprobación, "mañana el horizonte estará más despejado".



"En el Senado se está debatiendo el acuerdo que firmamos con el Fondo, una deuda que nosotros no hubiéramos tomado pero que la Argentina tomó. Escucho ideas que plantean que hacer frente a las obligaciones que la Argentina tomó va a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, para que la ciencia y la tecnología siga adelante, para que las viviendas se construyan. Con este acuerdo no hay ajuste", enfatizó el mandatario al encabezar un acto de entrega de viviendas en Salta.



En ese marco, Fernández planteó que, en cambio, un default sí hubiera obligado a llevar adelante el supuesto ajuste denunciado: “Con este acuerdo no hay ajuste; ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default. Ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria".



"Hoy, espero y confío en que el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más. Mañana vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia, sabremos que hay un problema que no se resolvió pero que empieza a resolverse, esa deuda maldita que heredamos", añadió el mandatario, al tiempo que agradeció a los legisladores que "nos acompañaron con su voto" en la Cámara de Diputados.



Esta mañana, había sido la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, quien expresó su "profundo" agradecimiento a los legisladores que en el Congreso "permitieron que se pudiera avanzar" con la aprobación del acuerdo con el FMI.



"Hoy se debate en el Senado el acuerdo con el FMI. Es una instancia muy importante y hay que recordar que es la primera vez que estos debates históricos se dan en el Congreso, como debe ser, por una deuda que compromete en su pago a varias generaciones tiene que pasar por el Congreso", dijo en su habitual rueda de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.



En esa línea, Cerrutti expresó que el Gobierno nacional "agradece profundamente el esfuerzo de los legisladores y las legisladoras de las diferentes fuerzas políticas que permitieron que se pudiera avanzar tanto en Diputados como en el Senado".



"Esperamos que lo mismo que ocurrió en Diputados ocurra hoy en el Senado con el compromiso de todos los legisladores que han encontrado la manera de anudar acuerdos para avanzar en un tema que tiene que ser política de Estado", remarcó la funcionaria.



El proyecto oficial, que ya tiene sanción en la Cámara baja, es debatido esta tarde en el Senado y responde a una iniciativa enviada al Parlamento por el presidente Alberto Alberto Fernández y transformada en ley, para que deban contar con la aprobación legislativa los endeudamientos, a diferencia de lo que ocurrió con la gestión de Macri, que firmó el acuerdo, ahora renegociado, para obtener un inédito préstamo del FMI por U$S45.000 millones.



En la rueda de prensa, Cerruti aseveró que desde la Casa Rosada se espera que la sesión del Senado -convocada para las 14- "se pueda desarrollar de la mejor manera posible, y no haya incidentes", a diferencia de la semana pasada, cuando la iniciativa se debatió en la Cámara de Diputados y hubo destrozos e incluso fue atacado a pedradas el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras oficinas en el Palacio Legislativo.



"Esperamos que se proteja el derecho a protestar y se proteja el edificio del Congreso y a los que trabajen en él, y que tengamos una sesión que demuestre que somos capaces de llegar a acuerdos y entendimientos", sostuvo la portavoz.



Por otro lado, Cerruti reiteró la condena del Gobierno nacional a las agresiones que recibió el despacho de la Vicepresidenta y recordó que el propio Presidente en esos mismos momentos "se comunicó tanto con su secretario privado como con la vicepresidenta, sin obtener respuesta".



Ante una consulta, la portavoz indicó que no habla sobre "las relaciones personales" entre el Presidente y la Vicepresidenta, y sostuvo que "las relaciones políticas" entre ambos "se mantienen armoniosas".