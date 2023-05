El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "el 10 de diciembre va a haber otro gobierno y va a ser uno o una de los nuestros" quien va a sucederlo en el cargo, y convocó a apostar por el modelo de país "industrializado" con el que soñó el tres veces mandatario Juan Domingo Perón.



"El 10 de diciembre va a haber otro gobierno, y va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme", aseguró Fernández al encabezar el acto por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas en Llavallol, provincia de Buenos Aires.



Fernández convocó a "dejar de pensar que somos un país agrícola ganadero y, en el mejor de los casos, el supermercado del mundo" para "pasar a ser lo que alguna vez soñó Perón, un país industrializado".



"Si la coyuntura no me acompañó, dejé las bases sentadas para que eso se pueda hacer", afirmó.



Al manifestar su convocatoria a la unidad del Frente de Todos (FdT), Fernández reiteró que "el problema está enfrente; el problema son los que dicen que la economía popular son una banda de 'planeros' o que hay que terminar con la indemnización por despidos o las vacaciones pagas, con la salud pública, o los que dicen que el Estado está de más".



En esa línea, advirtió que algunos precandidatos de la oposición "no ejercen la libertad de prensa" sino que "abusan de ella" y "dicen barrabasadas", como la propuesta del diputado libertario Javier Milei de "privatización de las calles".



Por eso pidió "no entregar el poder a los que redujeron el 13% a los jubilados o que manejaban el PAMI cuando (el cardiocirujano René) Favaloro se suicidó".



El mandatario sostuvo que el mundo vive hoy "un capitalismo muy perverso, más preocupado por lo financiero que por lo productivo", y planteó que "el mejor capitalismo fue el que estaba preocupado por producir, porque generaba empleo", y eso hay que "revivirlo".



También señaló que "el trabajo es un insumo central para el desarrollo económico" porque "el capital más el trabajo puede generar empresas que den empleo y permitan el desarrollo de las familias y hagan al desarrollo económico del país".



"Por mucho capital que tengamos, no rinde en los términos en que una sociedad lo necesita, ambos se necesitan", definió el mandatario.



El acto se llevó a cabo en la Cooperativa de Trabajo Cotramel, exmetalúrgica Canale, con la presencia de representantes del sector de todo el país.



De la celebración, denominada "Futuro con inteligencia común: Trabajadores y Estado para Recuperar Argentina", participaron también la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el secretario de Economía Social de esa cartera, Emilio Pérsico, y el director nacional de Empresas Recuperadas dependiente de esa cartera, Eduardo Murúa, entre otros.



La Dirección Nacional de Empresas Recuperadas fue creada el 13 de diciembre del 2019 y, desde entonces, trabaja en el fortalecimiento de las unidades productivas puestas en marcha por sus antiguos trabajadores tras haber enfrentado procesos de quiebra, vaciamiento y/o abandono empresario.