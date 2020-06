El presidente Alberto Fernández mantuvo este mediodía una videoconferencia con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y aseguró que la Nación asistirá a la provincia en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus con el envío al distrito de médicos y de personal de Gendarmería y el Ejército, además de mantener el IFE y afianzar el plan Detectar.



En una videoconferencia que compartieron este mediodía, Fernández le recomendó a Capitanich que "pare drasticamente la circulación" en la provincia y aproveche una herramienta como el programa Detectar, que se utiliza exitosamente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



Todos los departamentos de la provincia de Chaco ingresarán en el primer minuto de mañana a la misma etapa de intensificación de las restricciones que comenzará a regir también en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaeresne, en el departamento rionegrino de General Roca y en la ciudad de Neuquén y sus alrededores.



"En verdad, lo que necesitás es parar drásticamente la circulación. Te recomiendo y les pido a los chaqueños un poco más de esfuerzo. Quiero decirle a los chaqueños que esa provincia es tan importante como cualquier otra región del país", agregó el mandatario desde la residencia de Olivos, quien se disculpó por no haber mencionado a la provincia en el último anuncio de extensión de la cuarentena.



En ese marco, el jefe de Estado insistió también en la necesidad de "trabajar codo a codo en la mayor armonía y unidad posible" frente a la pandemia y pidió "olvidarse de cualquier diferencia política porque, si no, la gente no nos lo va a perdonar".



"El virus no distingue entre peronistas y radicales o entre inteligentes y no inteligentes; ataca a todos por igual", dijo Fernández a Capitanich, a quien le transmitió "todo el apoyo" del gobierno nacional para acompañar a ese distrito en la lucha contra la pandemia.



El Presidente sostuvo, además, que la Gendarmería y el Ejercito están "a disposición para trabajar en donde haya que trabajar" para aplicar las medidas de prevención frente al virus en Chaco, uno de los distritos en donde desde mañana comenzará una nueva etapa más restrictiva del aislamiento social ante la suba de contagios.



"Chaco necesita mejores mecanismos de atención de la salud y más médicos", dijo Fernández al mencionar la falta de profesionales de salud para el momento epidemiológico en esa provincia, y resaltó el trabajo de coordinación del Ministerio de Salud de la Nación.



Según el registro oficial de hoy, la provincia de Chaco registró 31 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y lleva un acumulado de 1.961 contagios.