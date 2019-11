Durante su gira por México, el presidente electo Alberto Fernández le brindó una entrevista al ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa. Durante esa conversación se refirió a la deuda que tiene el país con el FMI y a cuáles son sus planes a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el poder. “El mundo tiene que entender que no somos Macri. Nosotros no mentimos. No podemos pagar en las condiciones en las que está la economía argentina”, afirmó.

“La economía se tiene que recuperar, volver a producir y volver a exportar. De ese modo tendrá dólares para hacer frente a las obligaciones. Hoy nada de eso ocurre. Llevamos dos años consecutivos de caída del consumo”, sostuvo el mandatario electo. Luego, apuntó contra el actual presidente argentino: “Macri va a dejar 5 millones de nuevos pobres. Un 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de su gestión”.

Fernández dijo que “no es un capricho” de él “decir lo difícil que es lo que enfrentamos”, en referencia a la deuda que tiene el país. Sin embargo, aclaró que “Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas” y que su intención es “pagar la deuda que contrajo un gobierno de democrático”.

Durante el ida y vuelta con Correa el dirigente del Frente de Todos hizo alusión al desendeudamiento que encabezó Néstor Kirchner durante su gestión, cuando él ocupaba la jefatura de Gabinete. “Cuando fuimos al default dimos un plan de pago. No es que no pagamos más. Y salimos pagando. Ahora debemos hacer lo mismo”, explicó.

“Tengo muchas expectativas en que vamos a poder salir adelante. Todos saben que el FMI ha sido cómplice de lo que ha pasado. Confío en que vamos a tener una negociación cierta y vamos a poder explicar nuestra verdad”, indicó, al tiempo que resaltó: “Queremos pagar. Argentina se tiene que poner de pie. La comunidad internacional lo entiende y creo que nos va a acompañar".

Fernández repasó como fueron los préstamos del FMI a la Argentina y cuestionó al Presidente por tomar esa deuda tan grande. “Macri llegó con el argumento de que tenía que resolver el superávit fiscal y empezó a tomar deuda. Y la llevó a términos insospechados en un año y medio”, señaló. En esa línea, expresó: “El FMI le prestó 57 mil millones de dólares a la Argentina. Hasta el momento nos han dado 45 mil millones. Frente a esa deuda vamos a tener una negociación difícil”.