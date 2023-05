El presidente Alberto Fernández llamó hoy a "preservar la unidad" del Frente de Todos (FdT) e insistió con la realización de las PASO, en caso de que no exista un candidato de "síntesis" y represente a todos los sectores en la coalición gobernante.



"Si no hay un candidato que sintetice todo, que surja el más votado en unas PASO", afirmó el Presidente desde La Rioja, adonde viajó para saludar la reelección del gobernador provincial local, Ricardo Quintela, y con quien encabezó una conferencia de prensa.



Fernández además cuestionó a la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich y juzgó que la exministra de Seguridad de Mauricio Macri "tiene que explicar" la "vergonzosa" maniobra por presunta eliminación de datos de un celular en el que podía haber información sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En el inicio del acto en La Rioja, Fernández destacó la "extraordinaria elección" que hizo Quintela y señaló que el resultado es una "prueba de lo que pasa en estos años en Argentina" después de "cuatro años muy difíciles" de la gestión de Cambiemos.



Fue en ese punto en el que el Presidente criticó los discursos "altisonantes que dicen que la democracia no es el modo, que no es el camino, donde se vuelve a hablar de que los derechos pueden pasar a un segundo plano, que se pueden donar órganos para hacerse de recursos, que las calles pueden ser privatizadas, que la educación pública hay que terminarla porque adoctrina a los ciudadanos".



Para el jefe de Estado, en esos espacios se "pone en riesgo" lo mejor de la democracia "que es el reconocimiento de derechos".



En materia económica, Fernández señaló a la "sequía maldita" como un factor determinante que ha significado la restricción de un 20% "de los ingresos provenientes de exportaciones" y habló de una "inflación que persiste" y con la que el Gobierno lucha "todos los días" para que el salario "no se deprima".



"Hay que pedirle a los argentinos que, aunque entiendo que la inflación es un flagelo para todos, no olviden el esfuerzo que hemos hecho", planteó.



En lo concerniente a la denuncia realizada por una secretaria del diputado nacional Gerardo Milman -quien afirmó en sede judicial que fue obligada a entregar su celular en una oficina perteneciente a Bullrich para borrar su contenido- el Presidente señaló que se trata de un hecho de una "gravedad significativa".



"Leo que en el despacho de una diputada se borraban celulares, y eso en términos institucionales es de una gravedad significativa", dijo y valoró especialmente "el gesto de esa empelada que, sabiendo que podía correr riesgos, se animó a decir la verdad".



Respecto de la política dentro del FdT, se volvió a mostrar partidario de definir candidaturas en las PASO, al considerar que si no hay un postulante que "sintetice todo, que surja el candidato más votado en unas PASO".



"Mi tarea es mantener unido al peronismo y garantizar transparencia en ese proceso", expresó el mandatario.



Luego de la conferencia, el Presidente y gobernador, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recorrerán las obras del distribuidor vial en Ruta Nacional 38 y Ruta Nacional 75, además de habilitar el túnel y 3,3 kilómetros de traza del trayecto Las Padercitas-Dique Los Sauces de la RN 75.



Las obras están a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que tiene en ejecución en la provincia 123 obras y proyectos que representan una inversión de 80 mil millones de pesos y beneficiarán a más de 400 mil personas, informó el Gobierno nacional en un comunicado.



Una de ellas es la obra de construcción del Distribuidor en la Intersección Avenida Ortiz de Campo-Rotonda del Chacho Peñaloza, con una inversión total de 2.498 millones de pesos, y que consiste en la ejecución de un intercambiador en dicho cruce, el primero a desnivel en la provincia.



Para la intersección con la Avenida Ortiz de Ocampo se prevé un distribuidor tipo diamante partido, y para las calzadas proyectadas que elevarán la Av. Félix de la Colina se prevén 2 carriles por sentido de circulación.



Además, se proyectan dos puentes de 90 metros de longitud, uno por cada calzada, correspondientes a cada uno de los sentidos de circulación de la Av. Félix de La Colina.



Acerca del Túnel y nueva traza de la Ruta Nacional 75, se consignó que la obra se desarrolla en un total de 6,3 kilómetros de la Ruta Nacional 75, en el tramo Las Pardecitas – Dique Los Sauces, e incluye una nueva traza y la construcción de dos túneles.



La obra permitirá conectar de manera directa la Capital provincial con Villa Sanagasta, además de potenciar tanto la actividad turística como el intercambio comercial con el NOA y los países vecinos.



El proyecto implica una inversión de más de 9 mil millones de pesos, la generación de 150 empleos directos y beneficiará a 720 vehículos diarios.