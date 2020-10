El presidente Alberto Fernández destacó hoy la "oportunidad" que tiene Argentina de "pensar un futuro que a todos nos incluya y abarque y nos ayude diseñar el país que queremos", en referencia a las tres fuerzas armadas y a las obras que existen por delante, al presentar el Fondo para la Defensa (Fondef), durante un acto que se llevó a cabo en los astilleros de Tandanor, ubicados en el canal sur del Puerto de Buenos Aires.



En ese marco, enfatizó que “hay que potenciar la calidad técnica” de los organismos del Estado y sostuvo que ahora “están los recursos para lograr una Argentina mejor”, como los que serán destinados para "hacer previsible el desarrollo de la producción militar para la defensa argentina" bajo un nuevo paradigma sobre el "funcionamiento" de las fuerzas armadas y "mirando siempre para adelante, porque tenemos una proyección de futuro que antes no teníamos y que ahora sí tenemos".



"Pienso que vivimos en un país que fue capaz de hacer sus propios autos. Todos íntegramente, desde el motor hasta la carrocería. Y fuimos capaces de hacer nuestros aviones y nuestros barcos, cómo no vamos a ser capaces de ponernos de pie y potenciar toda esa fuerza histórica que tenemos en nuestras espaldas", agregó.



Sobre las Fuerzas Armadas, dijo que "es tiempo de que le demos la jerarquía y el reconocimiento social que merecen" y destacó lo "mucho que hicieron en la emergencia" en los últimos meses.



Además, aseguró que Argentina hoy "tiene una oportunidad única" de pensar a las Fuerzas Armadas desde la "defensa" y "no solo con fines bélicos, sino disuasivos y de atención a las necesidades internas que tiene" el país, como fue durante la pandemia.



El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, así como los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo; de la Fuerza Aérea, Xavier Julián Isaac; del Ejército, Agustín Humberto Cejas; y de la Armada, Julio Horacio Guardia, entre otras autoridades civiles y militares.



El Fondef, que contará con más de 30.000 millones de pesos en 2021 y se estima que impulsará la creación de al menos 20.000 nuevos puestos de trabajo, permitirá contar con financiamiento para recuperar y modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, potenciar el desarrollo de la industria nacional de este sector y estimular la generación de puestos de trabajo, según estimaciones oficiales