El presidente Alberto Fernández acusó ayer al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, de tener una 'doble vara' para medir hechos.

En una dura y extensa carta, Alberto enumeró comportamientos similares de Mauricio Macri en su etapa presidencial que no fueron cuestionados por el jefe de los fiscales. A su vez, Fernández ratificó que, al referirse a la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner en el caso Vialidad, lo hizo avalado por el derecho a la libertad de expresión.

Casal había acusado al Presidente de cometer injerencia indebida por opinar sobre la investigación de la causa Vialidad y cuestionar al fiscal Diego Luciani.

A través de una nota, de cinco páginas, Alberto rechazó los dichos de Casal e indicó que "lejos de una injerencia" sus declaraciones "constituyen una expresión de gran parte de la ciudadanía".

Según Fernández, la coincidencia es que "a la hora de actuar, muchos magistrados prestan más atención a determinados intereses políticos que a las normas".

En su defensa, Fernández apunta que "dichas expresiones fueron vertidas cuando el fiscal ya había finalizado su alegato en el proceso". Para magistrados y juristas, en cambio, sintetizó una intromisión y violó el artículo 109 de la Constitución.

"El Poder Judicial y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas en una sociedad democrática", dijo Alberto.

"Me he expresado en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en su artículo 109, toda vez que no he ejercido funciones judiciales", remarcó Fernández en la carta.

"Obsérvese que el señor procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna, cuando el expresidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada".

"Tampoco llamó la atención del procurador que Macri directamente instruyera a su ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y manifestara que 'no es un juez que actúe con ecuanimidad'.

Y concluyó: "Hubiera sido importante impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al expresidente; y del rol que tuvo el prófugo (Fabián) 'Pepín' Rodríguez Simón en la llamada 'Mesa Judicial'.

Según expresó Alberto en su carta, "esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría tornan aún más necesario que se abran debates (por) la salud de la democracia".

Con su texto de ayer, Fernández contestó la carta que el procurador le entregó al ministro de Justicia, Martín Soria, tras una entrevista que el mandatario brindó el miércoles. Casal había considerado una "perturbación" las expresiones de Alberto sobre la actuación de Luciani.

La carta de Casal había sido enviada a la Presidencia en respuesta a las declaraciones que Fernández había hecho durante una entrevista. En el programa 'A Dos Voces", el Presidente se refirió a la seguridad de Luciani y lo comparó con el caso de Alberto Nisman. "Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani", dijo Alberto.

El caso de Brasil

Sobre las críticas al Poder Judicial, Alberto ejemplificó que "sólo hace falta observar lo que ha sucedido en Brasil, Lula Da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y proscripto para participar en las elecciones presidenciales".

Valdés ya sugiere 'pensar en CFK 2023'

Vigilia. Militantes mantenían ayer, por quinto día consecutivo, una vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Recoleta.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) destacó ayer que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es 'una líder popular' y sostuvo que las manifestaciones de apoyo que están surgiendo tras el pedido de la fiscalía en la causa Vialidad, que solicitó 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, 'dan para pensar' una candidatura de cara a las elecciones del año próximo.

'Lo que está surgiendo genuinamente da para pensar en Cristina 2023', dijo Valdés ayer en declaraciones a Radio 10, en las que sostuvo: 'Nadie ama a un corrupto; a Cristina la aman porque hizo cosas por los argentinos, porque les dio vida y dignidad a las personas'. Valdés dijo que lo conmueve 'ver cómo la gente sale a la calle en lugares donde no son peronistas, como en Córdoba o Misiones', y agregó: 'No pueden decir que pusieron colectivos ni nada'. Según el legislador, 'esto es el comienzo de algo gigantesco que viene' y dijo que lo 'hace acordar a lo que pasó con Perón en 1972'. 'El pueblo argentino salió a defender a Cristina. Fueron a su casa y se van a quedar hasta que se termine la persecución contra ella', dijo y afirmó que 'va a seguir siendo una semana histórica'. 'No tenemos que irnos; tenemos que seguir apoyando a Cristina', aseveró.