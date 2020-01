Luego de la reunión que mantuvo con el papa Francisco este viernes por la mañana en el Vaticano, Alberto Fernández contó detalles de la conversación privada que se extendió durante 44 minutos. Según reveló, fue un encuentro "muy grato" en el que abordaron varios temas de la realidad argentina. Y destacó que, “lo vi preocupado por el pueblo argentino y por la deuda, hará lo que pueda para ayudarnos”.

“Fue una reunión muy grata, más que grata, hablando de lo que pasa en la Argentina y en el mundo, escuchando sus consejos, lo mucho que hacen los curas villeros en la Argentina contra la pobreza, fue muy reconfortante”, contó Fernández. Y remarcó: “Fue muy generoso en su trato y en sus palabras”.

“El Papa es una figura trascendental, es de la humanidad, y cuando un día me llame yo me voy a poner a disposición”, agregó el presidente Fernández, que esta mañana asistió a una misa que celebró el obispo Marcelo Sánchez Sorondo y en la que se recordó al Padre Mugica y al General Perón.

Por otro lado, comentó que le pidió "ayuda en el tema de la deuda", y sostuvo que el Sumo Pontífice le dijo que siempre lo "ayuda" y que "siempre" lo va a ayudar". "Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y lo va a hacer", consignó el Mandatario en la conferencia de prensa que ofrecía en el mediodía romano, en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

Para finalizar, destacó que el Papa comparte "una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos", y sostuvo que los dos están de acuerdo con que "la Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa".



"Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay nadie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto", analizó el Mandatario.

Fuente: Télam / Infobae