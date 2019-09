A dos días del encuentro de Mauricio Macri con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, Alberto Fernández analizó con su equipo la postura del organismo que parece anticipar que demorará el desembolso de fondos.

Este miércoles, el director interino del organismo David Lipton, dijo que ante la situación que atraviesa Argentina la "relación financiera con ellos, puede tener que esperar un tiempo”.

El funcionario del FMI apuntó que se "trabajará para una eventual reanudación de una relación" pero que esta "deberá esperar". Las palabras se interpretaron de manera puntual: como un anticipo de que se demorará el desembolso del FMI, que alcanza según lo previsto a 5.400 millones de dólares.

Fernández y su equipo evaluaron lo ocurrido en torno al FMI durante este miércoles y recordaron la posición que tomó el candidato cuando en junio se reunió con una misión del fondo encabezada por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli.

"Nosotros le dijimos que si seguían dando plata, se la iban a fugar. Finalmente, parece que aprendieron", dijeron a Clarín desde el entorno del candidato presidencial del Frente de Todos.

Y remitieron a la posición que, en su momento, Fernández explicitó en aquel comunicado que generó sacudones en los mercados.

Luego de aquel encuentro, en el que Fernández estuvo acompañado por Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, emitió un documento donde expresó sus posiciones respecto a la asistencia del FMI a la Argentina.

En aquel texto, del 27 de agosto, Fernández contó de la reunión: "Manifesté mi profunda preocupación por el hecho de que, respecto de los créditos otorgados al Gobierno Nacional, ese organismo haya actuado y siga haciéndolo en abierta violación a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del FMI cuyo primer párrafo dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.

Repasa, además, que entre la firma del acuerdo en junio de 2019 y el 30 de mayo de 2019, Argentina recibió 39 mil millones del FMI pero que, en ese lapso, "salieron del sistema financiero US$ 23.160 millones por Formación de Activos Externos de libre disponibilidad y US$ 6.920 millones por salida de inversiones especulativas extranjeras".

Ahí fue el punto: según Fernández, eso representó "una fuga neta de dólares que superan los 30.000 millones".

En paralelo, advirtió sobre futuros desembolsos. "Resulta alarmante que esa práctica con visos de ilegalidad respecto de las propias normas establecidas -y por todos aceptadas- del FMI siga permitiéndose, máxime si se tiene en consideración que el actual Gobierno aun debe recibir durante su mandato 11.000 millones de dólares más que pueden tener el mismo destino que han tenido los montos hasta aquí percibidos".

Luego del acto del martes en Mendoza, Fernández tuvo varias reuniones en Buenos Aires. Almorzó con Florencio Randazzo, el ex ministro de Interior y Transporte, con quien compartió la aventura electoral del espacio Cumplir en el 2017.

Hacía tiempo que no se veían, habían cruzado mensajes luego de la victoria de Fernández el 11 de agosto y se encontraron durante más de 2 horas. "No hubo ningún ofrecimiento: Randazzo no esperó que se lo hagan y Alberto no tiene porqué hacerlo", contó un dirigente al tanto del encuentro.

Habrá, se aseguró, más contactos pero según recogió Clarín no hay, en ninguna de las dos terminales, señales respecto a que Randazzo vaya a formar parte del gabinete albertista, en caso de ganar en las elecciones de octubre.

En paralelo, Fernández estuvo reunido con Daniel Arroyo, diputado nacional a quien se menciona como potencial ministro de Desarrollo Social.