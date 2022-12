El presidente Alberto Fernández dijo ayer que la Constitución nacional le 'prohíbe' dictar un indulto en favor de la dirigente social Milagro Sala y afirmó que tiene la 'convicción' de que todo el proceso judicial alrededor de la dirigente jujeña 'estuvo plagado de un tinte político inadmisible'.

'Tengo la convicción de que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales', dijo el Presidente en declaraciones a Radio Con Vos en relación a la causa Pibes Villeros.

La organización Tupac Amaru inició ayer por la tarde un acampe de tres días en Plaza de Mayo para pedir un indulto presidencial en favor de Milagro Sala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena de 13 años de cárcel para la dirigente social en una causa por 'asociación ilícita' y 'defraudación al Estado'.

Legisladores, dirigentes políticos, sociales y gremiales acompañaban a los militantes de la Tupac Amaru, luego de haber marchado desde el cruce de las avenida de Mayo y 9 de Julio hacia Plaza de Mayo.