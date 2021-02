El presidente Alberto Fernández mantuvo esta mañana una comunicación de alrededor de treinta minutos con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en la que abordaron la situación epidemiológica de los dos países, la negociación que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en especial, la provisión de vacunas.



En contacto telefónico desde la Residencia de Olivos, Fernández agradeció al instituto Gamaleya y el Fondo Ruso por "todo el esfuerzo" para avanzar en la provisión de las vacunas Sputnik V, a la que calificó como de "excelencia" y le comentó que los "resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes, y sin efectos adversos".



Además, el Presidente solicitó la ayuda de su par de Rusia para garantizar el suministro de vacunas hacia la Argentina y América Latina, mientras que el premier ruso informó que se está aumentando la producción de la vacuna para que la Argentina reciba el volumen de vacunas acordado, según informó oficialmente el Gobierno argentino a través de un comunicado de prensa.



En la conversación, Putin aseguró que Rusia aprecia la manera cómo la Argentina valora a Sputnik V, a la que calificó como "segura y efectiva", y afirmó que ha resultado ser "de las mejores del mundo".



También ponderó la "manera emocionante" en que las dosis de vacunas fueron recibidas en el país, y aseguró estar al tanto de que tanto el presidente Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se han aplicado la primera dosis de la Sputnik V.



Durante la comunicación, Fernández aceptó la invitación formulada por Putin para visitar su país y subrayó que "el vínculo entre ambas naciones es prioritario" y que su voluntad política es "afianzar el multilateralismo".



Por otro lado, el mandatario argentino le comentó que el país se encuentra en el proceso de renegociación de las condiciones del acuerdo con el FMI y le solicitó a Putin que Rusia acompañe la propuesta Argentina.



Fernández estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.



La Argentina y Rusia celebraron en octubre último 135 años de relaciones diplomáticas y desde el año 2008 elevaron el rango de su vínculo al de Asociación Estratégica Integral.



En tanto, el designado embajador en Rusia, Eduardo Zuain, destacó hoy que ambas naciones "están haciendo el esfuerzo para asegurar que la provisión de la vacuna Sputnik V continúe” en los plazos establecidos, en el marco de "un mundo donde los países están en una carrera por conseguir vacunas” y los laboratorios "tienen evidentes problemas de producción".



El funcionario argentino, en declaraciones a Radio 10, aseguró que Rusia "ya ha dado pruebas de distinguir a la Argentina” con el acuerdo y envío de los primeros cargamentos de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, al tiempo que remarcó que una de las prioridades de su labor diplomática “será ayudar y contribuir" para que la vacuna rusa "siga llegando a Argentina”.



“La distinción que ha hecho Rusia con Argentina no es un gesto espontáneo del presidente Putin, sino que se debe a la relación que se construyó en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando se llegó a firmar una asociación estratégica integral que abarcaba todos los aspectos”, remarcó el ex vicecanciller durante la gestión del fallecido excanciller Héctor Timerman.



Sobre la posibilidad de que la vacuna Sputnik se desarrolle en Argentina en un futuro, Zuain aclaró que sus declaraciones de ayer se correspondían con "una aspiración personal y un sueño propio" pero manifestó que "no es uno de los objetivos" en su tarea diplomática.



“Mi función ahora será profundizar esa asociación con Rusia en todos los aspectos, pero fundamentalmente en tratar de colocar la mayor cantidad de productos nacionales en el mercado ruso que es muy importante porque tiene 145 millones de habitantes”, sostuvo.



En declaraciones a Télam, el embajador había señalado que la determinación del Gobierno era avanzar "en un proceso de transferencia de tecnología, para que eventualmente la vacuna (desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia) pueda producirse en Argentina".



Zuain afirmó ayer, en el mismo contacto con esta agencia, que otro de los objetivos de su labor diplomática será incrementar el nivel de exportaciones a Rusia: "Actualmente, en números aproximados, le exportamos a Rusia por 650 millones de dólares e importamos por 250 millones".



En diciembre del año pasado, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, delegada por el Presidente para integrar la comitiva argentina que ultimó los detalles para el entonces primer envío de la vacuna rusa, había expresado la voluntad de Fernández de visitar Rusia en los próximos meses "cuando se alivie un poco la pandemia y cuando podamos viajar de manera más libre" para mantener "un encuentro y una visita de trabajo" con Putin.



En declaraciones a la agencia de noticias Sputnik, la asesora presidencial había destacado que un encuentro entre ambos mandatarios significaría un gesto para "poder seguir avanzando en esta relación estratégica" que "tiene muchísimo potencial" y por la que "estamos trabajando y muy dedicados en ello".



La semana pasada arribó al país la tercera partida de vacunas rusas Sputnik V, con 240 mil dosis de la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia, de las cuales 220 mil tienen como destino a Argentina y las 20 mil restantes fueron derivadas a Bolivia.



La nueva partida servirá para vacunar a 110 mil personas, ya que la carga está compuesta por 110 mil dosis para la primera inoculación y otras 110 correspondientes a la segunda.



El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó a la Argentina el 24 de diciembre con las primeras 300.000 dosis, mientras que el siguiente avión de Aerolíneas procedente de Moscú aterrizó en el país el 16 de enero con 300.000 dosis del segundo componente de la vacuna, que ya están siendo aplicadas en todas las jurisdicciones del país, en el marco de la campaña de vacunación.