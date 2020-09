Luego de una semana marcada por la tensión entre Nación y Ciudad por la reducción de los fondos de la coparticipación porteña, el presidente Alberto Fernández le pidió a la oposición “un poco de prudencia después del desastre que dejaron”.

En este sentido, lanzó una chicana hacia Juntos por el Cambio: “Con mucho respeto por el macrismo, que es la oposición, aunque ahora parece que nadie es macrista, pido un poco de prudencia después del desastre que dejaron”.

El Jefe de Estado criticó, en esa línea, a la gestión de Mauricio Macri por haber dejado “el barco lleno de agujeros”.

Luego de anunciar la continuidad de la cuarentena hasta el 11 de octubre, el presidente habló sobre la pandemia, y también sobre la actualidad política.

Frente a las constantes críticas de la oposición por las medidas encaradas para enfrentar la expansión del coronavirus en la Argentina, y tras varios días de tensión con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Fernández apuntó criticó duramente a la gestión de Mauricio Macri. “Tenemos que estar más unidos que nunca. Nos dejaron el barco lleno de agujeros, nos entraba agua por todos lados y fuimos emparchando”, aseguró en diálogo con El Destape Radio el viernes por la noche.

“Con mucho respeto por el macrismo, que es la oposición, aunque ahora parece que nadie es macrista, pido un poco de prudencia después del desastre que dejaron”, agregó el Presidente en referencia, sobre todo, al ala más dura de Juntos por el Cambio.

En esa línea, defendió las decisiones implementadas durante su gobierno, hasta ahora. “Estoy haciendo lo que prometí en campaña. Nunca dije que la Justicia federal era maravillosa. Si nos critican por eso es porque estamos haciendo las cosas bien", aseguró. "Me preocuparía si los trabajadores y los dueños de las Pymes me dijeran que estoy haciendo las cosas mal. Ahora, si me lo dicen los dueños de los bancos, es que vamos bien”, agregó Fernández.

Durante la charla de casi una hora, el presidente también habló del peronismo, y sobre su mirada de cara al futuro. “Soy parte de un proyecto que representa a millones de argentinos, a los que nos duele el otro. Somos los que la seguimos remando aún en pandemia, los que no salimos a las calles para no contagiarnos y no contagiar a los otros”, indicó.

En esa línea, opinó sobre su espacio político. “Yo creo que el peronismo es la Argentina misma, eso es lo que le cuesta entender a todos”, dijo. “Es un enorme movimiento social que emerge al darle lugar a un espacio muy grande que son los que trabajan. De repente apareció alguien que nos hizo diferentes, empoderó a toda una parte de la sociedad, ninguna sociedad latinoamericana vivió ese proceso, solo la Argentina”, definió Fernández.

Además se refirió a los derechos consagrados en distintos gobiernos peronistas y destacó el primer mandato de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, durante el que fue jefe de gabinete hasta 2008. “Fue el gobierno más progresista: es el de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el del matrimonio igualitario, de la muerte digna, el voto joven. Yo creo que eso que termina haciendo el peronismo es una mejor sociedad", concluyó.

Fuente: TN