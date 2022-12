Con un largo recorrido como abogado penalista y con un intenso nivel mediático, Fernando Burlando anunció que será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones y que se presentará con su propio partido.

Se trata del llamado "Movimiento de Integración Federal", como una alternativa al Frente de todos y Juntos por el cambio. "Me parece que ha llegado el momento de dedicarme a la política. Con un partido político que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO", señaló en una entrevista con Infobae.

Y profundizó: "En un país como Argentina, hablar de izquierda o derecha es una antigüedad. Es un discurso reduccionista, barato. Hay que tomar una provincia y, fundamentalmente, para conducirla y administrarla hay que quererla, hay que amar a la provincia".

Además, aseguró que siempre estuvo interesado en la política y que "la baja calidad de la política tiene que ver con la situación de mucha gente de no participar".

También destacó que la Argentina le brindó la posibilidad de formarse en la universidad pública y que siempre hizo lo posible para ser el mejor en cada uno de sus trabajos y que está dispuesto a llevar un estilo de vida "austero", algo que considera "fundamental en un funcionario".

Se refirió, además, a la gestión de Axel Kicillof como actual gobernador bonaerense: "Yo creo que hay infinidad de funcionarios a los que les importa un huevo la provincia. Hay muchos funcionarios que están en la función por estar en la función. No les provoca emoción, sensibilidad".

Y en declaraciones radiales completó: "Me preocupa que siempre sean los mismos. Han reprobado todas las materias. No tenemos mejor educación, ni salud , ni seguridad. Es lamentable. Igualmente, la queja sin hacer algo por el país no sirve".

En referencia a las críticas que ha recibido por su defensa a Juan Darthés en la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardin, en contraposición de la defensa a mujeres víctimas de violencia de género como Florencia Peña o Julieta Prandi, el letrado aseguró que hace su trabajo "desde lo técnico".

"Trato de ser lo más noble, obviamente, a mi postura y muy respetuoso con la postura contraria", sentenció.