La vicepresidenta, Cristina Kirchner, celebró hoy su cumpleaños número 67, que comenzó con una cena en la noche del martes junto al presidente Alberto Fernández y una veintena de dirigentes oficialistas, así como en las redes sociales se impuso el hashtag "CristinaCumple".

El Café Las Palabras, del diputado nacional Eduardo Valdés, fue el escenario del festejo del que participaron el jefe de Estado; la primera dama, Fabiola Yáñez; el hijo de la titular del Senado, Máximo Kirchner; y distintos funcionarios, legisladores e intendentes, como Carlos Zannini, Mayra Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, Leopoldo Moreau, Oscar Parrilli y Luana Volnovich, entre otros.

La torta de cumpleaños tenía impresa la foto que la exmandataria se tomó junto a su hija, la cineasta Florencia Kirchner, la semana pasada en La Habana, en donde la joven se encuentra desde hace un año llevando adelante un tratamiento médico.

Además de la cena realizada en la noche del martes, la vicepresidenta recibió una gran cantidad de saludos a través de las redes sociales, tanto de parte de dirigentes del Frente de Todos como de militantes: todos usaron el hashtag "CristinaCumple", que fue uno de los temas más comentados en el micromundo virtual.

Sin embargo, distintos usuarios detractores de la exjefa de Estado también utilizaron el mismo hashtag pero para cuestionarla y reclamar que sea juzgada en las causas por presuntos hechos de corrupción que lleva adelante la Justicia.

De todos modos, uno de los saludos más especiales fue el de Florencia Kirchner, quien utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su madre por el cumpleaños pero también para agradecerle por el apoyo y la contención que le brindó durante el último año que estuvo en Cuba.

"A veces, el amor hacia una otra, no nos hace querer ver que la persona que queremos no está bien, que está enferma, que se desvanece a nuestro lado. Con todo el dolor que eso implica, vos lo asumiste, te pusiste a disposición de mi cuerpo y mi mente", escribió la joven de 29 años.

La artista destacó el rol que tuvo la exmandataria durante el último año, incluso haciéndose cargo de la pequeña Helena, de 4 años: "Supiste adaptarte a los tratamientos que necesitaba mi situación de salud. A los altos y bajos físicos, psíquicos y emocionales de mi persona. A este proceso de curación, cuidando vos a mi hija cuando yo no podía, trayéndola por el cielo para que esté conmigo. Yo acá, vos yendo y viniendo con el mundo en los hombros".

"Acompañar a quienes no estamos bien no es algo sencillo, requiere de consultas médicas, esfuerzo y trae consigo todo un universo de complejidades inimaginables, hasta que mutan a la vida tangible cuando una decide estar en esa, al lado de la enferma. Todo trato se desarrolla con extrema delicadeza, es que cualquier cosa aplasta al que no puede. Están lxs enfermxs, pero también están lxs que quieren acompañar y ahí estás vos, siendo mi madre, toda, demasiada humana. Gracias. Yo, siempre con vos. Feliz cumpleaños mamá!", concluyó Florencia Kirchner.

Florencia Kirchner se encuentra en La Habana desde hace un año, cuando viajó para participar de un seminario de guión de cine y, por problemas de salud, nunca regresó a la Argentina.

De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia Cristina Kirchner en 2019, la joven estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".

Durante estos 12 meses, la exjefa de Estado viajó a visitarla nueve veces, para las cuales tuvo que requerir permiso en los juzgados federales en los que tramitan distintas causas en su contra.