El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó hoy que "hay un consenso mayoritario para tener la sesión y aprobar la Ley 'Bases'" en Diputados, indicó que "el impuesto PAÍS no se coparticipa" y aseguró que el Ejecutivo "apelará todos los fallos" contra el apartado laboral del DNU 70/2023 hasta que "la Corte Suprema de Justicia diga si lo que planteamos es o no constitucional".



"Creemos que hay un consenso mayoritario para tener la sesión y aprobar la ley. No veo por qué no deba aprobarse. Se han tomado una cantidad de temas que plantearon los distintos sectores y se han hecho distintas modificaciones", dijo Francos en diálogo con Radio Rivadavia.



Si bien admitió que existen "diferencias" con la oposición en algunos puntos del proyecto, el ministro planteó que "está convencido" de que "en los temas más importantes de la ley hay acuerdo para avanzar".



"Entiendo que en general los legisladores de los bloques con los que venimos dialogando están totalmente de acuerdo", agregó.



Para Francos, la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" tiene "temas muy importantes que benefician al pueblo argentino en su conjunto y a las provincias" y recalcó que "todos los gobiernos han tenido la oportunidad".



"Hay que darle a (al presidente Javier) Milei los instrumentos para que pueda llevar adelante lo que prometió durante la campaña y que fue votado por el 56% de los argentinos, tenga o no tenga mayoría parlamentaria", apuntó.



Por otro lado, Francos afirmó que algunos mandatarios ayer le solicitaron que una parte "del impuesto PAIS sean gestionados por las provincias" pero negó un acuerdo del Gobierno en ese sentido.



"El impuesto PAIS no se coparticipa, eso dijo el Presidente", sostuvo.



El ministro se refirió al encuentro que ayer mantuvo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con distintos gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los jefes de bloque de Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Ángel Pichetto, el de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, y el del PRO, Cristian Ritondo.



Sobre esa reunión, Francos la calificó como "un poco anárquica" y cuestionó que hayan participado "un montón de personas" que no estaban previamente invitadas al mitin.



"Pensé que iba a ser con gobernadores y presidentes de bloque, y resultó ser con diputados que no eran presidentes y un montón de personas, donde se plantearon algunos temas. Yo salí y no hice ninguna declaración porque son temas que se vienen conversando todo el tiempo y uno no puede hacer declaraciones de todo", indicó.



En tanto, el ministro confirmó que "el Gobierno va a apelar todos los fallos que se han dado para frenar la parte laboral" del decreto 70/2023.



"Llegaremos hasta la Corte Suprema y dirá si lo que planteamos es o no constitucional, y luego seguiremos los pasos que correspondan", afirmó al respecto de que la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo declarara la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral, tras una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT).