La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, hizo referencia a la polémica alrededor del caso de Chano Moreno Charpentier y el uso de las pistolas Taser, luego de que el cantante de Tan Biónica recibiera un disparo por parte de un policía en medio de una crisis en su casa. "Las Taser no son adecuadas para las persona con sus capacidades mentales alteradas", sentenció la funcionaria.

"Cuando empezamos la gestión recibimos las 100 pistolas que había comprado Patricia Bullrich. Analizamos las pistolas y todo indica que no son adecuadas para las circunstancias en las que hay una persona con sus capacidades mentales alteradas", comenzó su explicación la ministra.

Y completó: "Ni en el caso de Chano ni en ningún otro se podría usar las Taser".

En esa línea aclaró, en diálogo con Radio con Vos, que "cualquier provincia puede pedir autorización a la ANMaC para comprarlas".

Llamativamente, Frederic se mostró en concordancia con su par bonaerense, Sergio Berni, quien defendió el accionar del efectivo imputado "de hecho" en el caso del ex líder de Tan Biónica: "Comparto la apreciación de Berni, pero vuelvo sobre el punto: si no tomamos en serio la ausencia que hay respecto de la salud mental estamos desplazando el eje de la discusión que no es si el policía actuó bien o mal. Eso lo decidirá la justicia, probablemente actuó en legítima defensa".

"Creo que al policía le queda poca maniobra. Lo más importante es que se resuelva en la justicia y que sirva en el buen sentido, a pesar de la tragedia, para fortalecer las áreas de salud mental, tanto en hospitales públicos como en el servicio de atención de las prepagas", apuntó la ministras.

Insistió, luego, en la defensa al efectivo: "Si los médicos psiquiatras no pueden resolver una situación como ésta ¿Qué se le puede pedir a la policía? El policía solo no puede hacer nada en una situación como esta".

A partir de la consulta de los periodistas sobre la posibilidad de reforzar la formación de la fuerza en el manejo de este tipo de situaciones, sugirió: "Por supuesto que pueden haber más capacitaciones dentro de la policía con personal policial y también de psicólogos, con articulación con el servicio de atención psiquiátrica de los hospitales".

Aunque luego señaló: "Se puede mejorar la capacitación pero no alcanza, quizás hay que pensar en fortalecer áreas dentro de la policía en articulación con el sistema de salud público y privado".

Frederic pidió que se tuviera en cuenta "que la pandemia y una de las formas de cuidado que es el aislamiento físico ha generado también una afectación para quienes estaban ya en una situación psíquica delicada".

Por último deseó la pronta recuperación del cantante: "Esperamos que Chano pueda recuperarse y tener su tratamiento qué es lo que necesita".