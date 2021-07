La asistencia de alumnos a las escuelas en el contexto de pandemia se incrementó de manera muy fuerte este año y llegó al 91% con un intenso trabajo en las escuelas para que el retorno sea seguro, aunque hubo disparidades por región, según la cuarta encuesta de Unicef sobre el Impacto de la Pandemia en Niños y Adolescentes.



El documento al que accedió Télam fue presentado hoy ante los ministros de Educación de todas las provincias y revela la situación de presencialidad escolar y acceso a tecnologías entre el 24 de abril y el 12 de mayo pasados.



Allí se afirma que en mayo, el 91 por ciento de los hogares argentinos reportó que los chicos tuvieron clases presenciales, mientras que el 81% de los que mencionaron que habían abandonado escuela en el 2020 la retomaron este año.



Entre los hogares cuyos integrantes afirman que no regresaron a la escuelas este año (19%) hay fuertes disparidades regionales.



Mientras el 74% de los hogares del AMBA afirman haber retornado a las aulas, un 92% lo hizo en la región Pampeana, un 83% en Cuyo, un 79% en el NEA, un 71% en el NOA y un 96% en la Patagonia.



El informe muestra que, a dos meses del inicio del ciclo lectivo, el 67% de los estudiantes asistía a modalidad combinada y el 33% continuaba su educación a distancia, ya sea por efecto de suspensiones temporales, por casos o sospechas de casos positivos en las escuelas, o bien por decisiones jurisdiccionales vinculadas con la situación sanitaria.



Además, nueve de cada diez adultos consultados afirmó conocer y comprender las pautas y recomendaciones de los protocolos escolares.



El relevamiento comprobó que la presencialidad escolar "tuvo un impacto sumamente positivo entre los estudiantes, donde 9 de cada 10 familias destacaron que el regreso a las aulas había mejorado el estado de ánimo de las niñas y niños del hogar."



Entre los adolescentes se destacó además una mayor motivación con el estudio y la realización de tareas.



En tanto, un estudio del Observatorio Federal del Regreso a las Aulas del Ministerio de Educación, que incluye a los alumnos del nivel superior no universitario, indica que a principios de julio el 22% de los estudiantes no asistía a clases presenciales.



El informe advierte además sobre el deterioro de las condiciones sociales y económicas en hogares por la pandemia y su proyección en las trayectorias escolares.



En el 6% de los hogares relevados, por lo menos uno de los chicos o las chicas interrumpió su escolaridad durante 2020, lo que representa que al menos 357 mil niños y niñas dejaron sus estudios en el primer año de la pandemia y hasta más de 690 mil.



En el acceso a la tecnología si bien se identifica una leve mejora respecto del 2020, la situación "aún es crítica en tanto 1 de cada 2 hogares no cuenta con una computadora para uso escolar en la casa", detalla el informe.



Según datos del informe de Unicef que toma el análisis conjunto de equipamiento y conectividad , en 2021 el 26% de los hogares tiene una situación desfavorable, sin dispositivos para trabajo escolar o sin Internet en sus domicilios, mientras que 1 de cada cuatro hogares no tienen recursos TIC.



Cora Steimberg, responsable del área Educativa de Unicef, dijo a Télam que "el dato positivo es que el 91% de los hogares han asistido a clases presenciales lo que da cuenta del esfuerzo enorme que tomó el sistema educativo en los compromisos de febrero pasado de priorizar la presencialidad".



"Pero nos preocupa ese 9% de hogares donde hay chicos que ninguno tuvo posibilidades de volver a clases presenciales y siguen de manera remota, En el 75% de los casos porque las escuelas no abrieron por no cumplir los protocolos y el resto porque las familias no los quieren mandar".



"Pudimos ver una persistencia en el desarrollo para los más chicos, en los hábitos alimenticios y problemas de comunicación", dijo Steimberg y aseguró que en la encuesta los motivos que adujeron los niños para no volver fue "un desenganche con el sistema en un año muy difícil atravesando por la educación a distancia".



Steimberg aseguró, además, que "hay un gran dinamismo en el porcentaje de aperturas y cierres con grandes diferencias entre regiones pero a medida que crece la vacunación entre docentes, genera un buen augurio en las condiciones que se trabaja en la escuela".