La propuesta hecha pública por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de privatizar el Conicet y eliminar el Ministerio de Ciencia fue rechazada ayer por funcionarios y especialistas del área, quienes aseguraron que se trata de una iniciativa que "muestra una ignorancia enorme" del proyecto de país que plantea quien gano las PASO.

"Milei muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país. Lo que no produce nuestra gente hay que comprarlo afuera y, cuando uno compra, la mayor parte de los recursos se van del país. Los países que él debe admirar y que llama libres son los que más invierten en ciencia y tecnología", afirmó el ministro de Ciencia, Daniel Filmus.

Después de haber conseguido el 30% de los votos en la PASO, Milei insistió en su idea de eliminar "varios" ministerios por considerarlos "curros"; entre los que mencionó el de Ciencia, pero también aseguró que privatizaría al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

"Que quede en manos del sector privado. ¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado?" sus investigadores, se preguntó el martes el candidato presidencial de LLA en una entrevista con el canal televisivo La Nación+.

Para Filmus, las afirmaciones hechas por Milei demuestran "un desconocimiento total del área" porque, en 2022, el tercer sector productivo con más exportaciones del país fue la economía del conocimiento, con ingresos por 7.000 millones de dólares.

También la presidenta del Conicet, Ana Franchi, confrontó la afirmación de Milei: "En la pandemia, el Conicet desarrolló en un mes y medio kits de diagnóstico (de covid-19) y de barbijos que se exportaron. Gracias a eso, entraron divisas y se generaron insumos de todo tipo que sirvieron acá y en el mundo. La ciencia y la tecnología son soberanía. No me imagino un país desarrollado que no invierta en ciencia y tecnología", indicó.

La Ley de Aborto

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró ayer que la propuesta de Milei de plebiscitar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es “inconstitucional” e “inconveniente”, y consideró que debe estudiar la Carta Magna “si quiere ser presidente”.