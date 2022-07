Gabriela Cerruti, Portavoz de la Presidencia, descartó este jueves que el Gobierno implemente un Salario Básico Universal, tal como reclama un sector del Frente de Todos encabezado por Cristina Kirchner. Además, defendió la última medida anuncia sobre las restricciones a las compras en cuotas en los freeshops del país, al considerar que tiene que ver con “las prioridades” para el destino de los dólares.

“Batakis dijo anoche y sostiene que el SBU es un plan que en el mundo se ha discutido durante mucho tiempo y en Argentina también siempre fue un planteo. En Argentina ya existen planes universales como la AUH y el Progresar y otros. Todo es motivo de estudio, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con un proyecto”, sentenció la vocera oficial.

La iniciativa es impulsada en la Cámara baja por los diputados que responden a los movimientos sociales. Además, Cristina Kirchner aseguró el sábado, durante el acto realizado en Ensenada, que es un tema que hay que debatir en profundidad, en lo que fue interpretado como una clara señal de respaldo. En su primer día como ministra de Economía, Silvina Batakis hizo referencia al reclamo: “Es un tema que se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia. No está resuelto en países más desarrollados. Es un tema a debatir”.

Cuando trascendió la noticia de que Batakis reemplazaría a Guzmán, el referente de la CTEP Juan Grabois no dejó pasar ni una hora antes de presionar a la funcionaria. “Eso de andar felicitando designaciones no me cabe, me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, arremetió a través de las redes.

Durante la conferencia realizada esta tarde en la Casa Rosada, Cerruti fue consultada por algunos transcendidos sobre Alberto Fernández. En ese sentido, descartó rumores y afirmó: “Estamos trabajando, estamos gobernando”.

Sobre la restricción anunciada esta tarde para la compra en cuotas en los freeshops del país, Cerruti consideró que la medida “habla de las prioridades del Gobierno de hacia dónde tienen que ir destinados los dólares”. De hecho, se refirió a la remarcación de precios y expresó: “Esperamos que sea una práctica que no siga adelante porque están generando un clima de incertidumbre. Pedimos que terminen las maniobras especulativas”.

“El Presidente está trabajando todos los días y mantiene reuniones de trabajo y conversaciones” con todos los funcionarios, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, “con quien se reunió el lunes a la noche” en la residencia de Olivos. ”A veces la agenda (de Fernández) tiene actos públicos y otras reuniones de trabajo; se ha reunido con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y la ministra de Economía (Silvina Batakis), como se reunió el lunes a a noche”, sostuvo Cerruti en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Por otro lado, luego de la asunción de Batakis, Cerruti expresó: “El programa económico del Gobierno está ratificado y sigue su rumbo. La prioridad es la lucha contra la inflación y el cuidado de la mesa de los argentinos. Hay una batería de medidas que hay que tomar”.

“Las medias se van a ir anunciando. La ministra está trabajando en los ajustes en el plan económico. El gobierno está conforme con el grado de crecimiento que se está logrando”, agregó.