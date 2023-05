El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó ayer que el nuevo mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría será de $506.230 brutos a partir de mayo, medida que beneficiará a 250.000 empleados y empleadas que trabajan bajo relación de dependencia.

"A partir de mayo hemos decidido aumentar el piso por el cual se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias a 506.230 pesos, llevando alivio fiscal a más de 250.000 trabajadores que dejarán de pagarlo cada mes", dijo ayer por la mañana el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de Twitter.

Por el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias, no corresponderá retención alguna del tributo cuando la remuneración bruta no supere los $506.230, inclusive. Asimismo, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada. El ministro destacó que "junto con este nuevo incremento interanual del 125% del piso de Ganancias, en abril avanzamos para que las horas extras, los viáticos y los bonos por productividad, entre otros conceptos, no estén alcanzados por el impuesto: Un beneficio para 600.000 empleados".