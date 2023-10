El candidato de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, ganó las elecciones a jefe de Gobierno porteño con el 49,55% de los votos pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta y los destinos de la CABA se definirán en balotaje entre el hombre del Pro y el candidato de Unión por la Patria (UxP), el kirchnerista Leandro Santoro (32,19%). De esta forma, no hubo sorpresa ni efecto arrastre en las elecciones en la Ciudad. El candidato de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra (13,95%), no pudo acortar ventajas ni sacar provecho del favoritismo, que en la previa tenía Javier Milei a nivel nacional, y se quedó afuera del segundo tiempo.

Que el libertario quedara fuera de carrera le da algo de respiro a JxC ya que el escenario se presenta más atractivo para Macri enfrentando a Santoro ya que el kirchnerismo nunca pudo consolidarse en la Ciudad de Buenos Aires. En este escenario, la secesión de Horacio Rodríguez Larreta se definirá junto al balotaje nacional el 19 de noviembre.

Va por más. Leandro Santoro se metió en el balotaje y sueña con traccionar los votos que eventualmente pueda sumar Massa en el balotaje.

En la Ciudad se llega al balotaje si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos, sin contar a los blancos y los nulos en el total, los dos más votados van a una segunda vuelta dentro de los siguientes 30 días a la elección, según la Constitución porteña. Este sistema se diferencia del que se aplica a nivel presidencia. Desde 1994, la Constitución Nacional establece que un candidato es electo presidente cuando obtiene más del 45% de los votos afirmativos (sin contar los nulos y blancos en el total), o cuando supera el 40% con más de 10 puntos porcentuales de diferencia respecto del segundo candidato más votado.

En la Ciudad sólo una vez un candidato fue electo en primera vuelta, el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que obtuvo el 53,49%, seguido de Matías Lammens, ministro de Deportes, que obtuvo el 33,56%.

GARCÍA CUERVA: Advertencia

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió no dejar “el evangelio en la puerta del cuarto oscuro” y llamó a impulsar “la cultura del encuentro de la que habla el papa Francisco”, al pronunciar una homilía que fue transmitida ayer en la mañana por la TV Pública.