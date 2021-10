Cerca de las 17 (hora de Italia), Kristalina Georgieva ingresó a la embajada argentina en Roma para protagonizar una nueva ronda de negociaciones con Alberto Fernández, que aún no había arribado a la sede diplomática ubicada en Plaza del Esquillino 2.

A la espera del Presidente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue recibida por el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés. Fernández llegó a su vez a la sede diplomática con un retraso de 15 minutos por la audiencia que mantenía con su colega francés Emmanuel Macron, en el centro de convenciones del G20.

Tras disculparse por el retraso, ambos se dirigieron a uno de los despachos de la Embajada. Mientras que el Presidente está acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; Georgieva está escoltada por la subdirectora del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack; y el segundo del FMI, Geoffrey Okamoto.

El Presidente le planteará a Georgieva que Argentina necesita un plazo extenso para pagar la deuda de capital y que pretende sumarse a cualquier otra iniciativa del FMI que permita auxiliar la situación de las reservas públicas.

El Fondo Monetario Internacional está dispuesto a otorgar un crédito de Facilidades Extendidas, pero a cambio exige un programa económico que tenga un explícito respaldo político en el Congreso, que no existe y será difícil de lograr en las próximas semanas.

Se trata del segundo encuentro que el Presidente mantiene con la representante del Fondo en menos de seis meses, luego del que tuvieron -también en Roma- el pasado 14 de mayo. En aquella oportunidad coincidieron en llegar a un acuerdo “lo más rápido posible” sobre la renegociación de la deuda, sin que se le “exija mayores esfuerzos al pueblo argentino”, según le planteó el mandatario en el encuentro.

Argentina tiene vencimientos de deuda con el organismo por 17.800 millones de dólares en 2022, US$ 18.800 millones en 2023 y US$ 5.000 millones en 2024. Ya el 22 del mes pasado la Argentina canceló con el FMI una deuda por US$ 1.880 millones que se cubrieron con los Derechos Especiales de Giro (DEG), los que llegaron el 23 de agosto último como parte de la asistencia del Fondo por la pandemia a sus países miembros, equivalente a USD 4.334 millones.

Para lo que resta del año, el Gobierno debe pagar USD 400 millones en intereses el mes próximo y otros USD 1.880 millones el 22 de diciembre.

Hay dudas sobre cómo avanzará la relación entre el organismo y el Gobierno y cuándo se podría acordar el nuevo programa. También sobre las distintas posturas para llegar a ese entendimiento dentro del Gobierno.

Para no caer en default, el país necesita evitar el vencimiento de marzo próximo que viene con un nuevo programa ya firmado. Será el primero de los vencimientos de un total de USD 19.000 millones que habrá que desembolsar en 2022.

Antes de partir rumbo a Italia, Alberto Fernández encabezó el acto del Frente de Todos a 11 años de la muerte de Néstor Kirchner, en el que manifestó: “Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos”.