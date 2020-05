En la CABA. Un caso de Covid-19 se registró en una persona en situación de calle alojada en el Centro de Integración Complementario Ernesto "Che" Guevara de la organización Proyecto 7. En la Ciudad hay 7 mil indigentes.



A una semana exacta de que se cumpla la tercera fase de la cuarentena que arrancara el 20 de marzo pasado, el Gobierno nacional comienza a dar pistas de una mayor apertura del aislamiento obligatorio a partir del próximo lunes.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo ayer que después del 10 de mayo cuando finalice la tercera fase de la cuarentena "debemos empezar a tener actividades sociales y productivas, con todo el cuidado", aunque aclaró que él no es quien toma esa decisión.

Al referirse a la nueva etapa del aislamiento, el titular de la cartera sanitaria reflexionó: "No se puede pensar que la sociedad va a vivir en cuarentena en forma permanente y ese es un tema que desvela a nuestro gobierno".

"Después del 10 de mayo debemos empezar a tener actividades sociales y productivas que son necesarias, con todo el cuidado como hasta ahora", afirmó el funcionario en declaraciones al canal A24.

Además, sostuvo que la apertura de esas actividades será "gradual y según la epidemiología del lugar" y que siempre deberá respetar los cuidados "como utilizar barbijos, cumplir con el distanciamiento social y evitar aglomeraciones.

Cabe recordar que en este contexto que describe Ginés entra la provincia de San Juan que abrirá las puertas del comercio local en forma a partir del lunes 11 de mayo. Será en horario de corrido de 10 a 16 y por número de DNI.

Sobre la propagación del coronavirus en el país, el ministro señaló que habrá un incremento de casos en los próximos días pero "estamos muy lejos del horror que están viviendo en otros países con la pandemia", en referencia la cantidad de contagiados y muertes en Italia, España y EEUU. Igual, Ginés reconoció que en la actualidad existe "un lento incremento, centralmente en las grandes urbes y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" del Covid-19.

Como datos positivos, enumeró que existe un mayor porcentaje de personas vacunadas contra la gripe con relación a años anteriores; que están disminuyendo la cantidad de personas con enfermedades respiratorias "gracias al trabajo de prevención que se viene realizando", y que este año es el de menor tasa de mortalidad en el país de los últimos años. Por último, González García aseguró que "la vuelta a clases no va a ser pronto porque todavía estamos en el primer tercio del recorrido", y agregó que "los chicos son transmisores brutales: vuelven a casa y generan una rápida expansión del virus y, lo importante, es tener el control de cómo se desarrolla la pandemia".

Barbijo caro

79 mil pesos es el tope de la multa que cobrará la Ciudad de Buenos Aires a quienes no hagan uso del tapabocas, obligatorio para transitar a partir de hoy.

Corrientes

8 amigos de la capital de Corrientes se juntaron en plena pandemia para cocinarle a más de un centenar de personas de barrios humildes y enseñarles protocolos de higiene.

> La fórmula de Alberto para la próxima fase

Pese al reclamo social que aumenta en los principales centros urbanos, el Presidente no cambiará las reglas de confinamiento si la evolución de los contagios no se ajusta a ciertos parámetros técnicos que ya definió junto al Ministerio de Salud y su comité de expertos. "Si fuera hoy el día que tuviera que decidir la extensión de la cuarentena obligatoria, no tengo dudas: la extiendo dos semanas más", aseguró el sábado Fernández.

Continúa optando por la salud pública y con una herramienta metodológica-científica puede justificar su probable decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 24 de mayo inclusive. Esa herramienta diseñada por el Ministerio de Salud y avalada por el comité de expertos se llama Tiempo de Duplicación de Casos. Y sirve para determinar a través de una determinado período de días, si la curva de contagio del coronavirus se aplanó.

Con el número de contagiados, sumados durante 25 días corridos, Fernández puede decidir y justificar:

Si el Tiempo de Duplicación se produjo antes de los 25 días corridos, la cuarentena obligatoria se extenderá por 14 días más, en las actuales condiciones geográficas y por segmentación acorde al criterio epidemiológico.

Si el Tiempo de Duplicación se produjo después de los 25 días corridos, la cuarentena obligatoria tendrá otras condiciones de funcionamiento, vinculada a restricciones locales y a los grupos de riesgo.

Entendido el concepto científico, ahora se plantea un interrogante temporal. ¿Desde qué fecha se toma para sacar la cuenta de los 25 días corridos?

La respuesta rápida parece fácil: 15 de abril. Ya que ese mes tiene treinta días, más los 10 días de mayo, que marcan la finalización de la fase 3 de la cuarentena obligatoria, dan exacto los 25 días corridos que se impone el Presidente para determinar si la curva se aplacó o no.

El 17 de abril se decidió modificar los términos del denominado "caso sospechoso". Es decir, se bajó la temperatura de 38 a 37.5 grados, y se agregaron los síntomas de pérdida de olfato y de gusto. Cifras que podrían alterar la forma de cálculo.



Caen más del 57% las ventas de minoristas

Las ventas en los comercios minoristas retrocedieron 57,6% en abril, marcado por la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional para morigerar el avance del coronavirus y con un fin de mes con más locales abiertos por la gradual flexibilización de rubros con posibilidad de retomar la actividad, informó hoy la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La caída en las ventas en la comparación no fue uniforme y varió en base al tipo de producto comercializado. Mientras los rubros esenciales -Alimentos y Bebidas, Farmacias, y Ferreterías- disminuyeron 31% anual, en los que permanecieron en cuarentena la baja promedio fue del 75%. Incluso si se quita del promedio neumáticos y repuestos (-63,1%) y Librerías y Jugueterías (-67,6%) donde se observaron más locales abiertos, el desplome fue de 80% anual, señaló CAME en un comunicado de prensa.

Así surge de la medición de CAME en base a 1100 comercios de todo el país relevados entre el miércoles 29 de abril y el sábado 2 de mayo por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA. "En abril las ventas volvieron a estar marcadas por la restricción de circulación", señaló.