El ministro de Salud, Ginés González García, se manifestó ayer "muy optimista" con la evolución del coronavirus, al adelantar que los primeros estudios que están relevando desde su cartera dan resultados de una "circulación muy baja" del virus. Y ratificó que la cuarentena seguirá más allá del 10 de mayo.

"Las hipótesis más optimistas nos decían que íbamos a tener muchos más casos de los que tenemos hoy", resaltó el funcionario al hablar con los medios. Al respecto, sostuvo que ese panorama alentador tiene que ver con el "comportamiento global ejemplar de la gente" y por haber "recuperado el sistema de salud" de un país que hasta hace poco "no tenía Ministerio de Salud y no tenía políticas de salud". "Me siento orgulloso en un país federal que ha logrado una forma de trabajo con todas las provincias", remarcó.

Al referirse a las decisiones que el Gobierno está analizando para después del 10 de mayo, cuando concluya la nueva etapa del aislamiento social, el ministro dijo que cree que "la cuarentena va a seguir, de distintas maneras" y en función del comportamiento del virus en la geografía del país. El presidente Alberto Fernández ya había dicho que "después de esta etapa quedan dos más" de la cuarentena.

Provincias

18,9 por ciento disminuyó la caída real de los recursos de coparticipación a provincias en abril a raíz de las medidas sanitarias, según el Centro de Economía Política Argentina.

Entrega. El avión con respiradores llegó a Santiago, Córdoba y Chaco.

Repartiendo respiradores

Los ministros de Salud, Ginés González García, y del Interior, Eduardo de Pedro, supervisaron ayer una nueva entrega de 275 respiradores a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, test de diagnóstico y otros insumos. En la primera parada, Córdoba, visitaron una de las fábricas que provee de estos respiradores al ministerio de Salud. La segunda parada del vuelo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea fue Santiago del Estero.

Excepciones por padres separados

Los niños y adolescentes hijos de padres separados fueron autorizados, "como actividad excepcional", a alternar una vez por semana entre las casas de sus progenitores, de acuerdo a la Decisión Administrativa 703, publicada ayer en el Boletín Oficial.

La medida apunta a garantizar el derecho de los menores de edad a "mantener relaciones personales y contacto directo con progenitores o referentes afectivos" en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente desde el pasado 20 de marzo.

El documento, firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ordenó "incorporar al listado de excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular" a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Así, quedarán exceptuados de la cuarentena y de la prohibición de circular, siempre y cuando se dirijan hacia el domicilio de uno de sus progenitores. Además, sólo podrán trasladarse una vez por semana.

Agro

1.500 millones de dólares liquidó en abril el sector agroexportador con una caída interanual del 20%.

En relación a marzo se incrementó en un 43,2%.

Vuelos

3.700 argentinos que se encuentran varados en el exterior por la pandemia habrán retornado al país hasta el 10 de mayo, en vuelos especiales de repatriación, según Cancillería.