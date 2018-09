"¿Desde cuándo es progreso confundir, manipular, pervertir y desviar la conciencia de niños y adolescentes? Durante numerosos años se han realizado muchos estudios con premios otorgados a la biología y a la genética para encontrar la lógica de nuestra reproducción que hoy quieren ser derrumbados con argumentos falaces, sin coherencia y sin sentido común". El hombre está parado con un megáfono en la mano y vocifera sus ideas en la puerta del Ministerio de Educación de Tucumán. Se presenta como un padre que "protege a sus hijos de este atropello a sus derechos". Forma parte del movimiento "Con mis hijos no te metas". Se oponen a la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas.

En la página "oficial" de facebook #ConMisHijosNoTeMetas se leen los principios de la organización: "No a la ideología de género en Argentina y el mundo. No al adoctrinamiento escolar. Somos Pro vida (no al aborto) y Pro familia (matrimonio hombre y mujer)". El movimiento está en Argentina desde hace unos meses, pero nació en Lima, Perú, a fines de 2016 como respuesta a la implementación del enfoque de género en la educación. El movimiento habla de "ideología de género" y asegura que busca homosexualizar a la gente para desestabilizar la institución de la familia.

La Red Federal de Familias ya había lanzado esta semana la campaña "No autorizo". Escribieron una "carta modelo" para que los padres envíen a las autoridades de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI: "Entendemos que la formación moral de nuestra familia y la educación que pretendemos para nuestros hijos, no puede ser contradicha con contenidos informativos de cuya elaboración no participamos", dicen en una parte de la carta.

Estas reacciones son consecuencia del debate que hubo este martes en Diputados, donde hubo un plenario de comisiones que se reunió para modificar la ley de ESI para que sea obligatoria en todo el país, en escuelas públicas y privadas, laicas y religiosas. Ese día hubo partidarios "celestes" que a los gritos quisieron oponerse a la firma del dictamen.

"El dictamen se firmó por mayoría de las dos comisiones, y fue una convergencia de la unificación de seis proyectos", explica a Clarín el diputado José Riccardo, autor de uno de los proyectos.

-Ya hay una Ley de ESI de 2006 que es obligatoria. ¿Por qué había necesidad de modificarla?

-Si algo quedó en claro en el debate del aborto fue que todo el arco político estaba de acuerdo en la importancia de la educación sexual. La ley tiene un artículo que permite a cada institución dar ESI de acuerdo a su ideario y eso funciona como excusa para no dar nada. En la prueba "Aprender 2017" del Ministerio de Educación el 79% de los alumnos de los secundarios de todo el país puso en primer lugar la educación sexual entre las materias que quiere recibir. En segundo lugar están los temas de género. Sólo nueve provincias adhirieron a la Ley de Educación Sexual. Las más reticentes son las del Norte, donde hay más embarazos adolescentes no deseados. También sabemos que se triplicaron los casos de sífilis y que están en aumento las enfermedades de transmisión sexual. No se puede privar a los niños de enseñanza científica y laica. No darles conocimiento e información es ponerlos en riesgo y negarles sus derechos a la salud y la educación, eso es contrario a la Constitución. Hay gente que se cree que está por encima de las responsabilidades del Estado.

Mónica del Río -computadora científica, 50 años, cuatro hijos- forma parte de la junta directiva de la Red de Familias, presente en 21 provincias, dice a Clarín: "la familia es una institución de orden natural fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, con dos fines principales, unitivo (el amor y la ayuda mutua) y procreativo (procreación, crianza y educación de los hijos). El Estado puede regular algunos aspectos del funcionamiento de esa institución, pero respetando su naturaleza y cooperando al cumplimiento de sus fines. Una familia puede estar compuesta sólo por los cónyuges, si éstos no han podido tener hijos, pero consideramos que es un requisito de su validez la apertura a la vida, como fruto propio de la unión conyugal. La familia así conformada no sólo atiende al bien de los individuos que la componen sino al bien común de la sociedad en que se integra, mediante la procreación y la posterior crianza y educación de los futuros ciudadanos".

Fuente: Clarín