Aunque la reunión que estaba pautada con el FMI, y que incluso había sido confirmada durante la mañana por su directora gerente Kristalina Georgieva, no se dio, el viaje de Javier Milei a EEUU abrió una puerta a un posible nuevo giro de fondos por parte de ese organismo financiero internacional.

La titular del Fondo Monetario Internacional aseguró en una entrevista publicada horas antes del encuentro fallido con Milei que el organismo podría financiar al país a través del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. También dijo que la Argentina tiene que "ayudarse a sí misma abordando los desequilibrios macroeconómicos que ha acumulado".

El Fondo Monetario está "muy interesado" en apoyar a Argentina y el país podría ser candidato para recibir financiamiento a través de su Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus iniciales en inglés), dijo la directora del Fondo, Kristalina Georgieva.

La titular del FMI mantuvo una primera reunión virtual con el presidente electo Javier Milei el viernes pasado, un encuentro que Georgieva describió como un "compromiso muy constructivo, una discusión muy seria".

"Veremos cómo va el compromiso, pero es un primer paso prometedor", dijo Georgieva a Reuters en una entrevista. "La forma más importante en que Argentina puede ayudarse a sí misma es abordando los desequilibrios macroeconómicos que se han acumulado. Pero, claro está, estamos muy interesados en apoyar a Argentina, abordar el profundo problema de la inflación, crear un entorno para un crecimiento liderado por el sector privado que pueda estimular y aumentar el empleo y la economía en general".

Georgieva dijo que estaba interesada en discutir cómo Argentina podría volverse menos vulnerable a los eventos climáticos, tal como la sequía que golpeó a sus exportaciones agropecuarias este año. "Tienen problemas estructurales muy importantes que el Fondo puede ayudarlos a resolver, así como problemas de adaptación muy importantes", señaló Georgieva.

Cabe destacar que el presidente electo estuvo en Washington cerca de 20 horas y ya emprendió su regreso a Buenos Aires, a donde arribará hoy. Durante ese viaje relámpago por la capital estadounidense, fue recibido en la Casa Blanca por Jake Sullivan, consejero del presidente Joe Biden. Al mismo tiempo, dos integrantes de su comitiva, el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el probable ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y Nicolás Posse mantendrán una reunión con los técnicos del FMI que siguen el "caso argentino".

Según citó la prensa nacional, cuando Milei se enteró de que Kristalina Georgieva no lo recibiría en el FMI, decidió adelantar su viaje a Buenos Aires. "No va al Fondo. No está Georgieva. Y con ella, Milei habló una hora. No tenía sentido que fuera a hablar con sus funcionarios", resumió un vocero ad hoc de la delegación que acompaña al mandatario electo.

Promesa de nuevo enfoque internacional

En su paso por la capital de EEUU, Javier Milei se reunió ayer con altos funcionarios estadounidenses, mientras que su equipo económico tuvo un primer encuentro con funcionarios del FMI para discutir planes para reforzar urgentemente la estabilidad. En la Casa Blanca, Milei se reunió con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y Juan González, el principal asesor del presidente Joe Biden en América Latina y allí, el mandatario electo prometió un nuevo enfoque internacional de Argentina hacia el eje occidental. Milei es pro EEUU y pro Israel, con una postura más fría hacia sus principales socios comerciales como Brasil y China.

> Definieron jefe de bloque de LLA

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente electo Javier Milei, definió que el bloque de legisladores en el Senado de la Nación será presidido por el puntano Bartolomé Abdala, y que el jujeño Ezequiel Atauche lo acompañará como vicepresidente, mientras que la también jujeña Vilma Bedia será secretaria.

Francisco Paoltroni, senador nacional electo por La Libertad Avanza por la provincia de Formosa, informó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter) que los siete senadores que tendrá Milei en la Cámara Alta llegaron a un acuerdo "trascendental para la consolidación de nuestro bloque en el @SenadoArgentina".

Además, diputados y senadores nacionales se reunirán hoy en Asamblea Legislativa para proclamar la fórmula presidencial de Javier Milei y Victoria Villarruel, como paso reglamentario previo a su asunción, el próximo 10 de diciembre.