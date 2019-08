La Oficina Anticorrupción difundió este viernes las Declaraciones Juradas de los funcionarios del Gobierno correspondientes al año 2018. Al igual que los últimos dos años, el funcionario con mayor patrimonio de Cambiemos es el titular de la AFI, Gustavo Arribas.

El jefe de los espías se colocó al tope del ránking con un total de $281.870.951 en su haber al finalizar el 2018. Respecto al resumen patrimonial de 2017, el patrimonio del empresario futbolístico creció un 93,83%, bastante por encima del 47,8% de inflación registrada en el año pasado.

Detrás de él quedó nada menos que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien declaró un patrimonio de $218.354.834 en 2018, un incremento patrimonial del 79,79% respecto a 2017 cuando había declarado un total de $121.444.586.

En el tercer lugar de los funcionarios con mayor patrimonio de la gestión Cambiemos se ubica Horacio Reyser, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales que depende de Cancillería. En 2018, Reyser declaró un patrimonio por $197.758.533 registrando un incremento de 20,52% respecto al año anterior cuando había declarado unos $164.074.886.

Lejos de los tres primeros puestos del ránking quedó el ministro Dante Sica, quien ocupa el cuarto lugar de los funcionarios con mayor patrimonio. El titular de la cartera de Producción y Trabajo declaró un total de $39.326.653. Como en 2017 Sica todavía no era funcionario del Gobierno no se registró su patrimonio en ese año por lo que no se puede calcular diferencia porcentual de su patrimonio.

El quinto funcionario nacional con mayor patrimonio en el Gobierno de Cambiemos es el titular del Palacio San Martí, Jorge Faurie. El canciller declaró un patrimonio de $23.999.306, lo que significa un incremento patrimonial de un 90,64% respecto a los $12.588.744 declarado en 2017. De esta manera, el ministro de Relaciones Exteriores se ubicó como el segundo funcionario con mayor incremento patrimonial en un año.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio declaró un total de $21.681.544 en 2018, lo que implica un incremento del 14,69% respecto al año anterior cuando había declarado $18.903.751.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social Carollina Stanley presenta una anomalía respecto a sus compañeros: perdió patrimonio. La funcionaria declaró en 2018 ante la Oficina Anticorrupción $19.135.059, un 0,56% menos de lo que había registrado en 2017: $19.243.171.

Entre los que menos patrimonio registraron se encuentran los ministros Guillermo Dietrich (Transporte), Alejandro Finocchiaro (Educación) y el titular del Banco Central, Guido Sandleris.

El titular de la cartera de Transporte declaró en 2018 un total de $ 8.410.630 frente a los $6.649.264 que había registrado el año anterior. En tanto, el presidente de la entidad monetaria declaró $11.576.844 contra los $6.322.653 registrados en 2017. Por su parte, el ahora precandidato a intendente por La Matanza declaró $11.329.727 contra los $8.632.666 registrados en 2017.