El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, afirmó ayer que Argentina entró en un 'tobogán' desde la presidencia de Mauricio Macri.

"Se abrazaron a (el exministro de Economía, Martín) Guzmán, los dejó tirados y ahí está (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) poniendo la cara".

También consideró que 'no basta' con que al peronismo 'lo una el espanto', en referencia a Juntos por el Cambio, sino que la cohesión debe estar dada por 'los sueños e ilusiones'. 'No me alcanza que Macri esté del otro lado', advirtió el referente de La Cámpora, al encabezar un plenario del PJ provincial en la ciudad de Escobar.

Máximo Kirchner evocó que 'nuestro país desde el 9 de diciembre de 2015, entró en un tobogán'. Sostuvo que el 'profundo daño que generó Macri es de unan gran extensión en el tiempo', aunque 'a veces quieren minimizarlo'.

Asimismo, convocó a 'trabajar para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores formales, informales y de la economía popular'.