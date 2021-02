El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, según informaron ayer medios nacionales.

Fuentes cercanas al ministro afirmaron que la dosis fue aplicada hace unos días por "indicación del equipo médico presidencial" por ser parte de la comitiva que por estos días estará en México, encabezada por el mandatario Alberto Fernández. También aducen cuestiones de una supuesta agenda que el ministro iba a tener en EEUU. Hasta ahora, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni el gobierno de EEUU tienen encuentros programados con Guzmán.

Según señalaron esas fuentes al diario Clarín, el ministro está dentro de los casos excepcionales por ser considerado "funcionario estratégico del Estado" por los temas "decisivos" que maneja.

Las mismas fuentes agregan que la instrucción llegó ante la gira presidencial a México. Incluso deslizaron que desde México habría existido una sugerencia acerca de que la comitiva este vacunada.

Cerca del ministro no quisieron dar detalles de cuándo y dónde recibió Guzmán la vacuna, que escasea en medio del plan de vacunación que hoy prioriza al personal de salud y a los mayores de 80 años, los únicos que pueden usar los sistemas de inscripción para inocularse en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Guzmán tiene 38 años. Sin embargo, en Economía negaron que haya sido vacunado en el "vacunatorio VIP" de Salud.

Desde el Ministerio de Economía también explicaron que el ministro podría viajar a EEUU para tratar temas vinculados a la negociación de la deuda y por eso se vacunó. Pero ese viaje no estaba cerrado aún cuando recibió la Sputnik.

EEUU, hasta el momento, no pide vacuna para ingresar. Y según la agenda oficial, por ahora Martín Guzmán no tiene ninguna reunión confirmada ni con el FMI ni con autoridades del gobierno de Joe Biden. Tampoco en la embajada argentina en Washington tienen en sus manos una agenda de reuniones del economista en esa ciudad.

En el FMI, su portavoz, Gerry Rice, dijo el 4 de febrero que Guzmán "podría viajar a Washington a fin de este mes o principios del próximo". Sin embargo en el organismo dicen que no hay prevista ninguna reunión hasta ahora. No hay reuniones presenciales de los equipos técnicos del gobierno estadounidense en Washington hasta el momento, explicaron a Clarín fuentes oficiales.

Las autoridades de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas indicaron que los hechos planteados (además de las serias irregularidades que se habrían verificado al disponerse un "vacunatorio VIP" al que se accedía por medio del "contacto" con el ahora exministro) "estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública".

"Comparto la indignación", dijo Macri



A través de la red social Twitter, el expresidente Mauricio Macri explicó que "ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".

Macri criticó el accionar del Gobierno nacional respecto de sus estrategias para encarar la pandemia de coronavirus y apuntó contra el amiguismo y la militancia kirchnerista. "Repudio que el Gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo", agregó.

Desde que se hizo pública el caso de la "vacunación VIP", llovieron las críticas de la oposición. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue uno de varios casos. "¿Qué creían? Que si los chicos de La Cámpora ponen la vacuna y se vacunan a ellos mismos, ¿no iba a haber un salón VIP en la Argentina de los privilegios?", cuestionó.