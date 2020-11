“Trabajo hace muchos años en cocherías. Estábamos acomodando para llevarlo, mi hijo levantó el pulgar y se sacó la foto. Pido perdón a todos, me están llamando de todos lados y sé que molestó”, dijo uno de los empleados que se sacó fotos con el cuerpo sin vida de Maradona, luego del fuerte repudio que recibió en las redes sociales.

La funeraria Pinier dio a conocer que removió de sus puestos a los tres empleados que se sacaron fotos con el cadáver de Maradona. Claudio Fernández (48) se expresó en forma pública al respecto para disculparse con la familia.

En una entrevista ofrecida a Radio 10, expresó que estaban acomodando todo antes de llevarlo. “Y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos”.

En ese sentido, detalló que hizo el servicio funerario a Don Diego, el papá de Maradona y a su cuñado. “Estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo. No lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó”, completó.

Aseguró que en ese momento solo estaba pensando que quede bien Diego. “Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: ‘Flaco’. Fue algo instantáneo. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo“, concluyó Fernández.

Fuente: La 100