La modelo Antonella Delmonte, de 24 años y que fue denuncida penalmente por el Gobierno bonaerense porque habría mentido en el registro de vacunación contra el coronavirus al afirmar ser personal de Salud, habló por primera vez de lo ocurrido y dijo no haber "engañado al sistema de vacunación". Asimismo, desmintió que tenga una pareja que trabaje en política.

Delmonte aseguró que "fue víctima de una persecución en la que lo menos grave que se me dijo fue que había cometido un ilícito" y que se la acusó con "todo tipo de comentarios misóginos que lo único a lo que tendieron fue a dañarme por mi condición de mujer".

La joven contó que trabaja en un consultorio médico para un profesional de la salud recepcionando al público y que para mantener su trabajo "se me indicó que debía de recibir la vacuna contra el Covid".

Aseguró además que se inscribió para recibir la vacuna a través de la aplicación oficial de la provincia de Buenos Aires y se le asignó un turno "indicaba día y lugar para aplicarme la vacuna. Concurrí al vacunatorio con un certificado que indicaba mi condición laboral y con la copia de mi contrato de trabajo".

Delmonte aseguró que las pruebas se las va "a presentar a la justicia en la medida en que me sean solicitadas" y resaltó que vivió días muy complicados porque "se terminó manchando mi buen nombre y honor, cuestión esta última que dará origen a distintas acciones legales que por derecho me pudieran corresponder.

La modelo pidió "mayor objetividad y menos misoginia", y manifestó que "el punto al que llegó la situación pone en riesgo a mi familia, quienes podrían perder fuentes de trabajo.

Sobre el final aclaró: "No engañé al sistema de vacunación, No tengo una pareja que trabaje en la política. No le saqué la vacuna a nadie, No cometí ningún delito y me encuentro a entera disposición de la justicia, pero no a disposición de la gente que le faltó el respeto a mi familia y a mi".